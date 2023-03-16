Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был активным, чтобы у него горели глаза, чтобы он много и увлеченно читал, чтобы его окружали сверстники, с которыми есть, о чем поговорить, приходить в детский театр КРЫЛЬЯ. И у вашего ребенка обязательно вырастут крылья!