Ваш ребенок погрузится в увлекательный мир театра, научится грамотно и красиво говорить, уверенно владеть своим голосом, телом и эмоциями.
Он попадет в общество умных, талантливых, целеустремлённых сверстников.
Театр — это другой мир. Мир добра и волшебства, где каждый артист — личность, которую уважают, ценят и любят. Здесь ребенок вырастает резистентным ко всем негативным влияниям среды, уверенным в себе, он умеет преодолевать трудности, работать на результат и с удовольствием.
«Если душа человека жаждет чуда, сделай ему это чудо. Новая душа будет у него и новая у тебя» (А. Грин)
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был активным, чтобы у него горели глаза, чтобы он много и увлеченно читал, чтобы его окружали сверстники, с которыми есть, о чем поговорить, приходить в детский театр КРЫЛЬЯ. И у вашего ребенка обязательно вырастут крылья!
Звоните сегодня: 8-964-572-27-47
Адрес: Зеленоград, корпус 100
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