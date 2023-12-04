Детский центр Hарpyclub — это пространство радости, творчества, открытий и роста.
Направления:
Направления:
- раннее развитие (1-3 года)
- интеллектуальное развитие (3-5 лет)
- подготовка к школе (5-7 лет)
- АВА терапия
- английский язык (4+)
- музыкальное развитие(3+)
- логопед-дефектолог
- ГКП
- мини-сад.
Скидка 10% на покупку абонемента — предъявителю рекламной листовки.
Адрес: Зеленоград, корпус 1145.
Телефон: 8-916-000-11-45.
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена
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