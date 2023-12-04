Детский сад Happyclub приглашает детей и их родителей к себе в гости — в садик и на другие интересные занятия 04.12.2023 Реклама Сперанская О.И, ИНН 771576582433, erid:LatgC2AxY
Детский центр Hарpyclub — это пространство радости, творчества, открытий и роста.
Направления:

  • раннее развитие (1-3 года)
  • интеллектуальное развитие (3-5 лет)
  • подготовка к школе (5-7 лет)
  • АВА терапия
  • английский язык (4+)
  • музыкальное развитие(3+)
  • логопед-дефектолог
  • ГКП
  • мини-сад.

Скидка 10% на покупку абонемента — предъявителю рекламной листовки.

Адрес: Зеленоград, корпус 1145.

Телефон: 8-916-000-11-45.

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*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

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