Детский развивающий центр «Талант клуб» приглашает на индивидуальные и групповые логопедические занятия 24.01.2025 Реклама АНО ДПО «АБИТ» ИНН:7735165160 erid:2VSb5ywuvzc

Очень часто мы можем слышать нечеткую речь детей на детской площадке, в садике и т. д. Многие родители хоть и видят проблему, но не знают, что с ней делать, стоит ли волноваться — или надо просто подождать, пока речь наладится сама по себе?

В данной ситуации необходима работа логопеда-дефектолога.
Логопед старается понять причины возникновения речевых проблем и помогает устранить их.

Как работает логопед центра «Талант клуб»?

  1. Осуществляет диагностику и выявляет проблемы в речи.
  2. Работает комплексно над устранением нарушений, помогая правильно произносить звуки, развивая четкость речи и расширяя словарный запас.
  3. Внедряет правильную речь в повседневную жизнь через игры, беседы, творческие задания и закрепляет достигнутые результаты.
  4. Проводит профилактику речевых нарушений, включая упражнения для развития и укрепления речевого аппарата, пальчиковую гимнастику и обучающие игры на развитие речи.

В структуру работы логопеда — дефектолога входит:

  • постановка и автоматизация звуков
  • нарушение слоговой структуры слова
  • развитие фонематических процессов
  • обогащение словарного запаса
  • развитие лексико-грамматического строя речи
  • развитие понимания речи
  • проблемы с письмом и чтением в школе
  • ведение индивидуальных и групповых логопедических занятий.

Специалист принимает детей от 2 лет

Стоимость:

  • одно индивидуальное занятие — 2000 рублей
  • диагностика — 2500 рублей.

Запишитесь на занятия к специалисту по номерам телефонов:

В «Талант-клубе» созданы прекрасные условия для комфортного пребывания детей и их родителей, просторные нестандартные аудитории с современным оборудованием.

В «Талант-клубе» идет набор на следующие направления:

  • английский язык с 5 до 14 лет
  • ментальная арифметика с 4 до 14 лет
  • подготовка к школе с 6 по 7 лет
  • занимательные ступеньки с 6 по 7 лет
  • интеллектуальное развитие
  • каллиграфия с 5 по 16 лет
  • нейропсихолог с 5 лет
  • занятия с логопедом, дефектологом с 5 до 12 лет
  • группа раннего развития с 4-5 лет.

Адрес: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4 (бизнес-центр, этаж 3)

Подробнее о «Талант-клубе»: сайт, вконтакте, телеграм, инстаграм*

«Талант-клуб» ведет свою деятельность на основании выданной Департаментом образования Москвы лицензии на осуществление образовательной деятельности №77Л01 № 0009566 от 07.09.2017.

*запрещён в РФ
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