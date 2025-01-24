Очень часто мы можем слышать нечеткую речь детей на детской площадке, в садике и т. д. Многие родители хоть и видят проблему, но не знают, что с ней делать, стоит ли волноваться — или надо просто подождать, пока речь наладится сама по себе?
В данной ситуации необходима работа логопеда-дефектолога.
Логопед старается понять причины возникновения речевых проблем и помогает устранить их.
- Осуществляет диагностику и выявляет проблемы в речи.
- Работает комплексно над устранением нарушений, помогая правильно произносить звуки, развивая четкость речи и расширяя словарный запас.
- Внедряет правильную речь в повседневную жизнь через игры, беседы, творческие задания и закрепляет достигнутые результаты.
- Проводит профилактику речевых нарушений, включая упражнения для развития и укрепления речевого аппарата, пальчиковую гимнастику и обучающие игры на развитие речи.
В структуру работы логопеда — дефектолога входит:
- постановка и автоматизация звуков
- нарушение слоговой структуры слова
- развитие фонематических процессов
- обогащение словарного запаса
- развитие лексико-грамматического строя речи
- развитие понимания речи
- проблемы с письмом и чтением в школе
- ведение индивидуальных и групповых логопедических занятий.
Специалист принимает детей от 2 лет
Стоимость:
- одно индивидуальное занятие — 2000 рублей
- диагностика — 2500 рублей.
Запишитесь на занятия к специалисту по номерам телефонов:
В «Талант-клубе» созданы прекрасные условия для комфортного пребывания детей и их родителей, просторные нестандартные аудитории с современным оборудованием.
В «Талант-клубе» идет набор на следующие направления:
- английский язык с 5 до 14 лет
- ментальная арифметика с 4 до 14 лет
- подготовка к школе с 6 по 7 лет
- занимательные ступеньки с 6 по 7 лет
- интеллектуальное развитие
- каллиграфия с 5 по 16 лет
- нейропсихолог с 5 лет
- занятия с логопедом, дефектологом с 5 до 12 лет
- группа раннего развития с 4-5 лет.
Адрес: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4 (бизнес-центр, этаж 3)
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