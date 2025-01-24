Очень часто мы можем слышать нечеткую речь детей на детской площадке, в садике и т. д. Многие родители хоть и видят проблему, но не знают, что с ней делать, стоит ли волноваться — или надо просто подождать, пока речь наладится сама по себе?

В данной ситуации необходима работа логопеда-дефектолога.

Логопед старается понять причины возникновения речевых проблем и помогает устранить их.