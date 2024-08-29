В современной цифровой эпохе компьютерная грамотность для детей становится все более важной составляющей жизни, она дают возможность не только умело пользоваться современными технологиями, но также позволяет реализовать себя, свои творческие и созидательные способности.
Ваш ребенок научится:
- базовым навыкам работы с компьютером, включая управление файлами и папками
- работать с текстовыми редакторами для создания и форматирования документов
- использовать графические редакторы для создания и редактирования изображений
- создавать и демонстрировать презентации с анимациями и переходами
- базовым навыкам безопасного использования интернет-браузеров
- монтировать видео в монтажных программах.
Уроки будут проходить в современном компьютерном классе, где созданы все условия для комфортного обучения. Преподаватель эксперт-практик по информационной безопасности автоматизированных систем, основатель IT-компании «World of IT».
Занятия проходят один раз в неделю, длительность 60 мин.
Стоимость обучения: 6400 рублей в месяц.
В «Талант клубе» за обучение можно оплачивать средствами материнского капитала.
«Талант клуб» создаёт комфортную и уютную атмосферу для каждого ребенка.
Адрес: Зеленоград, Савелкинский проезд дом 4 (БЦ Зеленоград) 3 этаж
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