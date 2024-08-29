Детский развивающий центр «Талант клуб» приглашает детей от 6 лет на курс по «Компьютерной грамотности» 29.08.2024 Peклама АНО ДПО «АБИТ» ИHH:7735165160 еrid:2VSb5yBcL6U

В современной цифровой эпохе компьютерная грамотность для детей становится все более важной составляющей жизни, она дают возможность не только умело пользоваться современными технологиями, но также позволяет реализовать себя, свои творческие и созидательные способности.

Ваш ребенок научится:

  • базовым навыкам работы с компьютером, включая управление файлами и папками
  • работать с текстовыми редакторами для создания и форматирования документов
  • использовать графические редакторы для создания и редактирования изображений
  • создавать и демонстрировать презентации с анимациями и переходами
  • базовым навыкам безопасного использования интернет-браузеров
  • монтировать видео в монтажных программах.

Уроки будут проходить в современном компьютерном классе, где созданы все условия для комфортного обучения. Преподаватель эксперт-практик по информационной безопасности автоматизированных систем, основатель IT-компании «World of IT».

Занятия проходят один раз в неделю, длительность 60 мин.

Стоимость обучения: 6400 рублей в месяц.
В «Талант клубе» за обучение можно оплачивать средствами материнского капитала.

«Талант клуб» создаёт комфортную и уютную атмосферу для каждого ребенка.

Адрес: Зеленоград, Савелкинский проезд дом 4 (БЦ Зеленоград) 3 этаж

Телефоны: 8-495-981-56-01, 8-926-855-65-85

Сайт, Вконтакте, Телеграм, Инстаграм* (запрещён в РФ)

Образовательная лицензия Серия 77Л01 №0009566 от 07.09.2017 г.
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