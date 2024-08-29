Ваш ребенок научится:

базовым навыкам работы с компьютером, включая управление файлами и папками

работать с текстовыми редакторами для создания и форматирования документов

использовать графические редакторы для создания и редактирования изображений

создавать и демонстрировать презентации с анимациями и переходами

базовым навыкам безопасного использования интернет-браузеров

монтировать видео в монтажных программах.

Уроки будут проходить в современном компьютерном классе, где созданы все условия для комфортного обучения. Преподаватель эксперт-практик по информационной безопасности автоматизированных систем, основатель IT-компании «World of IT».



Занятия проходят один раз в неделю, длительность 60 мин.

Стоимость обучения: 6400 рублей в месяц.

В «Талант клубе» за обучение можно оплачивать средствами материнского капитала.



«Талант клуб» создаёт комфортную и уютную атмосферу для каждого ребенка.

Адрес: Зеленоград, Савелкинский проезд дом 4 (БЦ Зеленоград) 3 этаж



Телефоны: 8-495-981-56-01, 8-926-855-65-85

Сайт, Вконтакте, Телеграм, Инстаграм* (запрещён в РФ)



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