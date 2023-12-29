Талант-клуб — это уникальное пространство для всестороннего развития детей от четырёх лет и подростков.
Наступает волшебный, сказочный, самый долгожданный праздник в году. Талант клуб поздравляет всех с Новым годом, от лица администрации и преподавательского состава желаем вам мира, добра, поддержки близких, счастья, радости и, конечно, крепкого здоровья. Пусть новый год принесет только хорошие события и подарит яркие, душевные воспоминания.
Традиционно в этом году и к нам пришел Дед Мороз и поздравил детей с праздником.
Здесь созданы прекрасные условия для комфортного пребывания детей и их родителей, просторные не стандартные аудитории с современным оборудованием.
Занятия проходят в небольших группах, дети распределяются по возрасту и в зависимости от уровня владения предметом. Во всех аудиториях центра установлена система видеонаблюдения. Родители могут в режиме онлайн смотреть видео или слушать, как проходят занятия.
Английский язык с 4 до 14 лет
Программа адаптирована для разных возрастов и уровня подготовки. Но в любом случае это интересные интерактивные занятия с акцентом на разговорную практику. Дети учатся красиво и правильно говорить на английском, понимать английскую речь, отвечать на простые вопросы. В основе методики — ведущие зарубежные пособия. У детей снимается языковой барьер и страх перед общением на иностранном языке.
Ментальная арифметика с 4 до 14 лет
Это развитие способностей через систему устного счета. Методика математических вычислений в уме гармонично развивает ребенка, тренирует ум — активируется работа правого полушария. Развиваются концентрация внимания, творческое и аналитическое мышление, память, воображение, логика и интуиция. Как следствие, повышается успеваемость.
Комплексная подготовка к школе с 5 по 7 лет
Подготовка к школе — важный этап в жизни ребенка, когда формируется интерес к знаниям и мотивация к учебе. В «Талант-клубе» это целый комплекс занятий. Развитие речи предполагает знакомство с природой, окружающим миром, книгами.
Дети учатся составлять рассказы по картинкам, анализировать слова с разной звуковой конструкцией, различать гласные, твердые и мягкие согласные буквы, знакомятся со слогами и ударениями, всеми буквами алфавита и обучаются чтению. На занятиях по математике знакомятся с геометрическими фигурами, величиной предметов, учатся ориентироваться во времени и пространстве, изучают числа, учатся писать цифры и примеры, решают простые логические и арифметические задачи. На занятиях по художественному творчеству учатся лепке, рисованию, оригами, аппликации, конструированию.
Интеллектуальное развитие
Все мы с вами хотим, чтобы наши дети были успешными, грамотными, свободно применяли полученные в школе знания, смогли реализовать свой потенциал и определить вектор развития в современном мире.
Однако из-за активного использования гаджетов и постоянного нахождения в виртуальном пространстве, дети не имеют возможности полноценно развивать свои интеллектуальные и образовательные навыки.
На занятиях у ребенка будут развиваться:
- системность мышления
- индукция и дедукция
- латеральность
- прагматичность
- критичность и дивергентность
- креативность и многое другое
Так же курс включает в себя развитие эмоционального интеллекта. Это навыки распознавания и управления своими эмоциями и эмоциями других людей. Развитие дедуктивного, прагматического и критического мышления.
Возраст ребенка от шести до двенадцати лет- это наиважнейший стремительный период формирования познавательных процессов, в этом возрасте закладывается фундамент психического здоровья, на базе которого реализуется адаптация в современном высокотехнологичном мире.
Каллиграфия с 5 по 16 лет
Одно из редких направлений в детских развивающих центрах, но при этом неоценимо полезное. Многие думают, что каллиграфия решает проблему плохого почерка. Да, но не только. Это правильная постановка руки, усвоение письма, соединений букв, увеличение объема памяти, мышления и грамотности. А при правильной постановке рук, графически правильном письме развиваются моторика, речь, глазомер, пространственная координация.
Нейропсихолог
Это индивидуальные занятия. В школе у ребенка могут быть самые разные трудности, без них обходится крайне редко. Например, он может быстро уставать, отвлекаться, плохо запоминать и понимать материал, быть неусидчивым или, наоборот, заторможенным. Или часто приходить в плохом настроении. Нейропсихология призвана решить эти проблемы, подобрать программу индивидуально для каждого ребенка по результатам диагностики. Заодно и подправить проблемы с эмоциями и волей.
Занятия с логопедом, дефектологом с 5 до 12 лет
Это индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. В комплекс входит артикуляционная и пальчиковая гимнастика, упражнения для правильного произношения отдельных звуков, общее развитие речи, внимания, памяти, мышления, логики, восприятия. Обучение чтению по логопедическим букварям, графомоторика (определённое положение и движения пишущей руки). Кроме того, занятия с логопедом — это ещё и профилактика дислексии и дисграфии.
Ребенок будет правильно и внятно выговаривать слова и в целом разговаривать.
Группа раннего развития — 4-5 лет
Это интересные и познавательные занятия для юных исследователей всего нового и интересного. В программе: окружающий мир, цифры, буквы, геометрическая фигуры, времена года, явления природы и так далее.
Ребенок научится рассуждать вслух, запоминать, обобщать, делать выводы. Развивается речь, дети учатся внимательно слушать текст, отвечать на вопросы, пересказывать, управлять силой голоса. Тренируют мелкую и крупную моторику, поскольку на занятиях учат правильно пользоваться карандашами и фломастерами, рисовать основные геометрические фигуры, складывать пазлы и проходить нарисованные лабиринты.
Юный блогер-видеограф с 8 до 15 лет
Ребёнок или подросток научится профессионально снимать и монтировать крутые видеоролики. Это творческая работа: детей научат не бояться камеры, виртуозно импровизировать в кадре, стать раскованными и артистичными, а также адаптироваться к работе в команде. И всё это под контролем опытного педагога-практика. Ребята снимают видео, делают монтаж, подбирают музыку, озвучивают тексты, выкладывают видео в интернет и делают презентацию своих проектов. И всё это на современном качественном оборудовании.
Математика для 5-8 классов и подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
Занятия рассчитаны на школьников 5-8 и 9-11 классов. Здесь учат понимать, а не зубрить математику. Цель занятий — сформировать крепкую математическую базу, убрать пробелы в школьном обучении, научиться точному счету, повысить успеваемость, системно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. И в конечном счете успешно сдать выпускные и вступительные экзамены.
Математика очень важна, поскольку это обязательный для экзамена предмет. А как показывает практика, предмет этот — один из самых сложных для школьников средних и старших классов. Ребёнок выйдет на хороший уровень для дальнейшей успешной учёбы.
«Талант-клуб» ведёт свою деятельность на основании выданной Департаментом образования Москвы лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4 (бизнес-центр), этаж 3
Запись на занятия и прочие вопросы по телефонам: 8-9268855-65-85, 8-495-981-56-01
Сайт: talent-club.ru
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