Наступает волшебный, сказочный, самый долгожданный праздник в году. Талант клуб поздравляет всех с Новым годом, от лица администрации и преподавательского состава желаем вам мира, добра, поддержки близких, счастья, радости и, конечно, крепкого здоровья. Пусть новый год принесет только хорошие события и подарит яркие, душевные воспоминания.

Традиционно в этом году и к нам пришел Дед Мороз и поздравил детей с праздником.