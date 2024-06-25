Дата проведения: 18 июля — 03 августа 2024 г.
Место проведения: Себежский национальный парк, Псковская обл.
Проживание: в палатках в заповеднике на охраняемой обработанной территории.
Питание: 5-разовое, приготовление на костре.
Участники: все желающие от 11 до 17 лет. Возможно оформление волонтерской книжки.
Медицинское сопровождение: рядом с детьми круглосуточно находится опытный медработник для оказания первой помощи. В ближайшей доступности находится больница города Себеж.
Трансфер: доставка детей на комфортабельном автобусе туда и обратно по маршруту Зеленоград — Себеж.
Стоимость поездки: 40000 рублей.
В программе:
- спортивные и интеллектуальные игры
- вечернее чтение стихов и любимых произведений у костра
- песни под гитару
- восстановление и облагораживание заповедника
- создание лагерного быта своими руками
- пешие и водные походы
- купание в чистейшем озере
- различные кружки
- настольные игры.
Место сбора на отъезд и возвращение: Зеленоград, парковка магазина «Ашан Андреевка».
Контакты: 8-925-313-45-30, 8-909-910-51-58 (ватсап, телеграм, звонить).
Подробнее: Вконтакте.