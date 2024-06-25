Дата проведения: 18 июля — 03 августа 2024 г.

Место проведения: Себежский национальный парк, Псковская обл.

Проживание: в палатках в заповеднике на охраняемой обработанной территории.

Питание: 5-разовое, приготовление на костре.

Участники: все желающие от 11 до 17 лет. Возможно оформление волонтерской книжки.

Медицинское сопровождение: рядом с детьми круглосуточно находится опытный медработник для оказания первой помощи. В ближайшей доступности находится больница города Себеж.

Трансфер: доставка детей на комфортабельном автобусе туда и обратно по маршруту Зеленоград — Себеж.

Стоимость поездки: 40000 рублей.

В программе: