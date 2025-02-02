Детский клуб «Наши дети» — логопед, дефектолог, психолог. 02.02.2025 ZELENOGRAD.RU

  • Логопед, дефекторог, психолог.
  • Работаем с особенными и нормотипичными детьми!
  • Предварительная запись обязательна!
  • Количество мест ограниченно!
  • ГКП (группа кратковременного пребывания-мини сад)

Индивидуальные развивающие занятия:

  • Запуск речи
  • Постановка и исправление звуков
  • Развитие памяти и мышления
  • Подготовка к школе
  • Логопедический массаж
  • Мастер-классы
  • Арт-терапия


Запись по WhatsApp: 89262843363
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