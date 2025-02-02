- Логопед, дефекторог, психолог.
- Работаем с особенными и нормотипичными детьми!
- Предварительная запись обязательна!
- Количество мест ограниченно!
- ГКП (группа кратковременного пребывания-мини сад)
Индивидуальные развивающие занятия:
- Запуск речи
- Постановка и исправление звуков
- Развитие памяти и мышления
- Подготовка к школе
- Логопедический массаж
- Мастер-классы
- Арт-терапия
Запись по WhatsApp: 89262843363
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