Здесь работают только педагоги и специалисты с большим стажем (есть и 30-летним) и любящие детей. Открыты несколько направлений:
- Подготовка к школе
- Мини-детский сад
- Шахматы
- Рисование (арт-студия)
- Ментальная арифметика
- Раннее развитие (с одного года)
- Логопед.
Клуб просторный, светлый, чистый и тёплый. Пространства много и организовано оно исключительно комфортно для детей. Родителям тоже удобно: устроен большой холл с диванами, кулером, кофе и wi-fi.
Николай Борисович Бураков — педагог, автор обучающих и развивающих технологий для дошкольников и школьников. Его методика известна по всей стране, а её эффективность доказана тысячами успешно учащихся детей. В основе метода — пробуждение интереса, тяги к знаниям, раскрытие истинных способностей, индивидуальности каждого ребенка.
На практике это означает, что занятия проходят нестандартно. Здесь не натаскивают на чтение, письмо, счет, языки, не впихивают максимум информации, а учат через игру и интересные, понятные, творческие задания. Это переосмысленная педагогика, где не делят детей на способных и неспособных, не зарождают в них страхи и комплексы, а трепетно относятся к каждому ребенку и родителю.
Чтобы спокойно, без спешки и лишних усилий подготовится к школе, нужно не меньше года. Программа подготовки к школе в клубе Буракова рассчитана на год или даже два, в зависимости от конкретного ребенка или ситуации. Поэтому можно приводить детей от 4,5 до 7 лет. Результат того стоит: на выходе дети интеллектуально и эмоционально совершенно готовы к любой школе.
Каждое занятие по подготовке к школе делится на два блока. Первый — это развитие навыков чтения, письма и счета, второй — развитие интеллекта. Ребенок постепенно выходит в чтение — от слогов к целым словам и предложениям, учится выразительно читать и понимать прочитанное. Ребенка готовят к письму. Ребенок осваивает числа от нуля до ста, состав числа, складывает и вычитает в пределах десяти и больше. Параллельно развиваются мышление, память, внимание, воображение. В группах не больше шести детей, каждому уделяется максимум внимания. Занятия проходят 1-2 раза в неделю, каждое длится час.
Кажется, что до школы еще далеко, но малышу надо развивать восприятие, внимание, память, речь крупную и мелкую моторику. И общаться со сверстниками, чтобы привыкнуть к коллективу, научится соблюдать правила, принятые в обществе. В программе раннего развития много интересного — развивающие игры, рисование, лепка, конструирование. Дети становятся более самостоятельными, не требуют постоянного присутствия мамы рядом, начинают говорить и рассуждать, узнают много нового, запускаются познавательные процессы.
Мини-сад работает в клубе, здесь всё устроено для комфорта и развития ребёнка. Помещения, оборудование, мебель полностью соответствуют санитарно-гигиеническим нормам (СанПиН). Педагоги занимаются с детьми развитием речи, внимания, памяти, мышления, мелкой и крупной моторики. Проводят творческие занятия — лепка, аппликация, кинетический песок, танцы, потешки, конструирование. И, конечно, гуляют на свежем воздухе на безопасной детской площадке. Ребёнку здесь будет хорошо и интересно.
Бэби-курс предназначен для малышей от года до двух. Но можно и пораньше, месяцев с десяти — это решается индивидуально. Конечно, малыши занимаются вместе с мамами, поэтому им спокойно и уютно. А еще весело: за 45 минут занятия игры быстро сменяют друг друга. Ребенок не успевает устать и потерять интерес к происходящему.
Это «полоса препятствий». пирамидки, игры с мячом, совместное рисование, пальчиковая гимнастика, движения под музыку и многое другое — интересное и познавательное. Малыш узнает различные цвета, формы, размеры предметов, взаимодействует с другими детьми, учится различные правилам через подражательно-ролевые игры. Одновременно и мама лучше понимает, как организовать игру и заинтересовать ребенка занятиями.
В клубе открыты обучающие и творческие направления. Например, занятия ментальной арифметикой (для детей 5-9 лет) развивают феноменальную вычислительную способность. Ментальный — это значит, в уме, про себя. Ребенок складывает и вычитает двузначные и трехзначные числа, начинает считать быстрее, чем калькулятор. Одновременно развивает фотографическую память и концентрацию внимания, логику и воображение. В арт-студии (4-10 лет) занимаются самым любимым — рисованием. Под руководством отличного педагога ребенок раскрывает свои способности, дает полёт фантазии, учась азам рисунка и живописи.
Шахматы (4-15 лет) — не просто увлекательная игра, а формирование определенного и оригинального мышления. Обучение, конечно, начинается с игрового и наглядного метода — знакомства с фигурами, доской, правилами игры, несложными партиями. Постепенно формируется алгоритм мышления: анализ позиции — мотив — идея — расчёт — ход. Изучаются дебюты и основы позиционной игры. А на более поздних этапах обучения применяется творческий метод — самостоятельное составление позиций, мат в определенное количество ходов и так далее. Разбираются знаменитые партии гроссмейстеров, вырабатывается собственный подход к игре. Шахматы развивают аналитическое, критическое мышление, навыки визуализации и в конечной счете интеллект ребенка.
И это ещё не всё — в клубе Буракова можно найти и другие интересные развивающие занятия для своего ребёнка. А также при необходимости позаниматься с логопедом-дефектологом. Как показывает практика, эти занятия сейчас очень востребованы.
Записаться на бесплатное пробное занятие можно на сайте клуба.
Детский клуб Буракова: Зеленоград, 17-й микрорайон, Георгиевский проспект, дом 33, корпус 6. Карта.
Телефон: 8-985-505-10-10
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