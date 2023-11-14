Чем занимаются в клубе?

Здесь работают только педагоги и специалисты с большим стажем (есть и 30-летним) и любящие детей. Открыты несколько направлений:

Подготовка к школе

Мини-детский сад

Шахматы

Рисование (арт-студия)

Ментальная арифметика

Раннее развитие (с одного года)

Логопед.

Клуб просторный, светлый, чистый и тёплый. Пространства много и организовано оно исключительно комфортно для детей. Родителям тоже удобно: устроен большой холл с диванами, кулером, кофе и wi-fi.