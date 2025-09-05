Как безболезненно и с удовольствием пойти в детский сад? Как спокойно подготовить ребенка к школе? После занятий в клубе Буракова все эти вопросы отпадают. Клуб работает по уникальным методикам развития в 17-м микрорайоне Зеленограда.
Уникальная программа подготовки к школе для детей от 4 до 7 лет создана специально для того, чтобы каждый ребенок был полностью готов к школьной жизни. Развивают все ключевые навыки: чтение, письмо, математику, а также эмоциональное и социальное развитие.
В дружелюбной и поддерживающей атмосфере маленькие ученики не только учатся, но и играют, тем самым учебный процесс проходит весело и непринужденно. Игровые методики обучения помогают детям легко усваивать новую информацию и применять её на практике.
Педагоги — это высококвалифицированные специалисты, которые используют индивидуальный подход к каждому ребенку, обеспечивая максимально эффективное обучение и развитие.
Креативность и развитие творческих способностей также стоят в приоритете. Предлагаются различные творческие занятия, которые раскрывают потенциал каждого ребенка, делая процесс обучения увлекательным и полезным.
Детский клуб Буракова приглашает ваших детей получить сильную подготовку к школе, которая ляжет надежным фундаментом для их будущих успехов в учебе и жизни.
- 1 группа для детей 2-4 лет.
- 2 группа для детей 5-7лет.
Ожидаемые результаты курса:
- развитие речи
- развитие мелкой и крупной моторики
- развитие восприятия, внимания, памяти, мышления
- обучение азам игры
- творческое развитие.
Время пребывания в саду: с 9.00 до 13.00.
Комплексный подход к занятию направлен на знакомство с художественной деятельностью, включающий в себя элементы аппликации, лепки, декорирования.
Помимо, радости, творчества ребята на занятиях живописью:
- улучшат мелкую моторику
- научатся концентрации
- обретут уверенность в себе
- расширят кругозор
- научатся работать в команде.
Хотите, чтобы ваш ребенок развивал речевые навыки с уверенностью и радостью? Приходите на занятия с профессиональным логопедом-дефектологом, которые помогают каждому ребенку стать более успешным в общении и учёбе.
Это не просто игра, а мощный инструмент для развития вашего ребёнка. Инвестируя в шахматные занятия, вы даёте своему малышу ценные навыки, которые пригодятся ему в любой сфере жизни. Присоединяйтесь к шахматному клубу и дарите своему ребёнку будущее, полное возможностей и успеха.
Записаться на бесплатное пробное занятие можно на сайте клуба.
Детский клуб Буракова: Зеленоград, 17-й микрорайон, Георгиевский проспект, дом 33, корпус 6. Карта.
Телефон: 8-985-505-10-10
Вконтакте: @burakov_club77
Телеграм: @burakovzel