Как безболезненно и с удовольствием пойти в детский сад? Как спокойно подготовить ребенка к школе? После занятий в клубе Буракова все эти вопросы отпадают. Клуб работает по уникальным методикам развития в 17-м микрорайоне Зеленограда.

Подготовка к школе в детском клубе Буракова — ваш шаг к успешному обучению ребенка

Уникальная программа подготовки к школе для детей от 4 до 7 лет создана специально для того, чтобы каждый ребенок был полностью готов к школьной жизни. Развивают все ключевые навыки: чтение, письмо, математику, а также эмоциональное и социальное развитие.

В дружелюбной и поддерживающей атмосфере маленькие ученики не только учатся, но и играют, тем самым учебный процесс проходит весело и непринужденно. Игровые методики обучения помогают детям легко усваивать новую информацию и применять её на практике.

Педагоги — это высококвалифицированные специалисты, которые используют индивидуальный подход к каждому ребенку, обеспечивая максимально эффективное обучение и развитие.

Креативность и развитие творческих способностей также стоят в приоритете. Предлагаются различные творческие занятия, которые раскрывают потенциал каждого ребенка, делая процесс обучения увлекательным и полезным.

Детский клуб Буракова приглашает ваших детей получить сильную подготовку к школе, которая ляжет надежным фундаментом для их будущих успехов в учебе и жизни.

Идет набор в мини-сад на 2025/2026 год

  • 1 группа для детей 2-4 лет.
  • 2 группа для детей 5-7лет.

Ожидаемые результаты курса:

  • развитие речи
  • развитие мелкой и крупной моторики
  • развитие восприятия, внимания, памяти, мышления
  • обучение азам игры
  • творческое развитие.

Время пребывания в саду: с 9.00 до 13.00.

Арт-студия для детей от 4 до 12 лет

Комплексный подход к занятию направлен на знакомство с художественной деятельностью, включающий в себя элементы аппликации, лепки, декорирования.

Помимо, радости, творчества ребята на занятиях живописью:

  • улучшат мелкую моторику
  • научатся концентрации
  • обретут уверенность в себе
  • расширят кругозор
  • научатся работать в команде.

Занятия с логопедом-дефектологом в детском клубе Буракова

Хотите, чтобы ваш ребенок развивал речевые навыки с уверенностью и радостью? Приходите на занятия с профессиональным логопедом-дефектологом, которые помогают каждому ребенку стать более успешным в общении и учёбе.

Шахматы в детском клубе Буракова

Это не просто игра, а мощный инструмент для развития вашего ребёнка. Инвестируя в шахматные занятия, вы даёте своему малышу ценные навыки, которые пригодятся ему в любой сфере жизни. Присоединяйтесь к шахматному клубу и дарите своему ребёнку будущее, полное возможностей и успеха.

Записаться на бесплатное пробное занятие можно на сайте клуба.

Детский клуб Буракова: Зеленоград, 17-й микрорайон, Георгиевский проспект, дом 33, корпус 6. Карта.

Телефон: 8-985-505-10-10

Вконтакте: @burakov_club77
Телеграм: @burakovzel
