Как безболезненно и с удовольствием пойти в детский сад? Как спокойно подготовить ребенка к школе? Как быстро и легко научить читать, писать и считать? После занятий в клубе Буракова все эти вопросы отпадают. Клуб работает в 17-м микрорайоне Зеленограда, пробное занятие — бесплатно.

День открытых дверей пройдёт 25 августа с 11.00 до 13.00.