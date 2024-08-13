Как безболезненно и с удовольствием пойти в детский сад? Как спокойно подготовить ребенка к школе? Как быстро и легко научить читать, писать и считать? После занятий в клубе Буракова все эти вопросы отпадают. Клуб работает в 17-м микрорайоне Зеленограда, пробное занятие — бесплатно.
День открытых дверей пройдёт 25 августа с 11.00 до 13.00.
Детский клуб Буракова: уникальные методики развития и обучения.
Здесь работают только педагоги и специалисты с большим стажем и любящие детей.
Открыта запись на 2024/2025 года по направлениям:
- подготовка к школе (4-7 лет)
- мини-детский сад (3-7 лет)
- арт-студия (4-12 лет)
- ментальная арифметика (5-10 лет)
- скорочтение (6-10 лет)
- раннее развитие (1-4 года)
- шахматы (4-18 лет)
- логопед /дефектолог.
Клуб просторный, светлый, чистый и тёплый. Пространства много и организовано оно исключительно удобно для детей. Родителям тоже удобно: устроен большой холл с диванами, кулером, кофе и wi-fi.
Записаться на бесплатное пробное занятие можно на сайте клуба: https://clck.ru/3CUNam.
Детский клуб Буракова: Зеленоград, 17-й микрорайон, Георгиевский проспект, дом 33, корпус 6.
Карта: https://yandex.ru/maps/org/6978095937
Телефон: 8-985-505-10-10