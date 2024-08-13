«Детский клуб Буракова» приглашает на ежегодный праздник: день открытых дверей 25 августа 13.08.2024 Реклама ИП Бабинкина Т.Ю. ИНН:773573928729 erid:2VSb5yzm8jJ

Как безболезненно и с удовольствием пойти в детский сад? Как спокойно подготовить ребенка к школе? Как быстро и легко научить читать, писать и считать? После занятий в клубе Буракова все эти вопросы отпадают. Клуб работает в 17-м микрорайоне Зеленограда, пробное занятие — бесплатно.

День открытых дверей пройдёт 25 августа с 11.00 до 13.00.

Детский клуб Буракова: уникальные методики развития и обучения.

Чем занимаются в клубе?

Здесь работают только педагоги и специалисты с большим стажем и любящие детей.

Открыта запись на 2024/2025 года по направлениям:

  • подготовка к школе (4-7 лет)
  • мини-детский сад (3-7 лет)
  • арт-студия (4-12 лет)
  • ментальная арифметика (5-10 лет)
  • скорочтение (6-10 лет)
  • раннее развитие (1-4 года)
  • шахматы (4-18 лет)
  • логопед /дефектолог.

Клуб просторный, светлый, чистый и тёплый. Пространства много и организовано оно исключительно удобно для детей. Родителям тоже удобно: устроен большой холл с диванами, кулером, кофе и wi-fi.

Записаться на бесплатное пробное занятие можно на сайте клуба: https://clck.ru/3CUNam.

Детский клуб Буракова: Зеленоград, 17-й микрорайон, Георгиевский проспект, дом 33, корпус 6.

Карта: https://yandex.ru/maps/org/6978095937

Телефон: 8-985-505-10-10

Вконтакте, Инстаграм (запрещён в РФ).
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