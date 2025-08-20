Детский клуб Буракова приглашает на ежегодный праздник: День открытых дверей 25 августа с 17.00 до 19.00! 20.08.2025 ZELENOGRAD.RU

Приготовьтесь к весёлому и познавательному дню, полному сюрпризов и новых открытий! Клуб распахнет свои двери для всех, кто хочет узнать больше о возможностях развития детей.

Забавы для детей:

  • опытные аниматоры подготовили увлекательные игры и конкурсы, которые не дадут вашим детям заскучать;
  • игровая зона для малышей с развивающими играми и заданиями с педагогом по раннему развитию.

Знакомство с детским клубом: вы сможете лично познакомиться с педагогами, увидеть уютные классы и узнать о уникальных методиках обучения и развития. Вас ждет рассказ о программах для детей разных возрастов и интересов.

Бесплатная консультация: специалисты клуба проведут индивидуальные консультации для родителей, ответят на все ваши вопросы и помогут подобрать оптимальный курс развития для вашего ребенка.

Сладкий стол: вкусные угощения и напитки ждут всех гостей. Подкрепитесь и отдохните в приятной атмосфере.

Участие в лотерее: не упустите шанс выиграть ценные призы и подарки от партнёров.

Главный приз — 1 месяц бесплатных занятий в клубе Буракова.

Открыта запись на 2025/2026 года по направлениям:

— Подготовка к школе (4-7 лет)
— Раннее развитие (1-4 лет)
— Мини-сад (2-7 лет)
— АРТ-студия (4-12 лет)
— Шахматы (4-18 лет)
— Логопед /дефектолог (с 2 лет)

Записаться на бесплатное пробное занятие можно на сайте клуба: burakov-club.tilda.ws/zelenograd

Детский клуб Буракова: Зеленоград, 17-й микрорайон, Георгиевский проспект, дом 33, корпус


Карта: yandex.ru/maps/org/6…

Телефон: 8-985-505-10-10

Вконтакте — vk.com/burakov_club77

Телеграм — t.me/burakovzel

Инстаграм (Запрещен в РФ) — www.instagram.com/burakov_cl…
