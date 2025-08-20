Знакомство с детским клубом: вы сможете лично познакомиться с педагогами, увидеть уютные классы и узнать о уникальных методиках обучения и развития. Вас ждет рассказ о программах для детей разных возрастов и интересов.



Бесплатная консультация: специалисты клуба проведут индивидуальные консультации для родителей, ответят на все ваши вопросы и помогут подобрать оптимальный курс развития для вашего ребенка.