Детский клуб Буракова — уникальные методики развития и обучения детей. Открыт набор на 2025-2026 год и на летние мастер-классы 28.05.2025 Реклама ИП БАБИНКИНА Т.Ю. ИНН:773573928729 erid:2Vtzquzm14q
Мастер-классы

Детский клуб Буракова приглашает ребят от 4 до 14 лет на летние мастер-классы в арт-студии: живопись, роспись по дереву, роспись по ткани, роспись гипсовых фигурок и многое другое.

Даты: с 3 по 19 июня.

Открыт набор на 2025-2026 года по направлениям

Подготовка к школе

Курсы помогут дошкольникам 4-7 лет овладеть навыками чтения, счета, письма, а также подготовиться интеллектуально, психологически и эмоционально к своим урокам в школе.

Раннее развитие

Для детей от 1 до 4 лет.

Мини-сад

Время пребывания в саду — с 9.00 до 13.00.

  • 1 группа для детей 2-4 лет
  • 2 группа для детей 5-7лет.

Ожидаемые результаты курсов:

  • развитие речи
  • развитие мелкой и крупной моторики
  • развитие восприятия, внимания, памяти, мышления
  • обучение азам игры
  • творческое развитие.

Арт-студия для детей от 4 до 12 лет

Комплексный подход к занятию направлен на знакомство с художественной деятельностью, включающий в себя элементы аппликации, лепки, декорирования.

Помимо, радости, творчества ребята на занятиях живописью:

  • улучшат мелкую моторику
  • научатся концентрации
  • обретут уверенность в себе
  • расширят кругозор
  • научатся работать в команде.

Занятия с логопедом-дефектологом

Хотите, чтобы ваш ребенок развивал речевые навыки с уверенностью и радостью? В Детском клубе Буракова предлагают занятия с профессиональным логопедом-дефектологом, которые помогают каждому ребенку стать более успешным в общении и учёбе.

Шахматы

Это не просто игра, а мощный инструмент для развития вашего ребёнка. Инвестируя в шахматные занятия, вы даёте своему малышу ценные навыки, которые пригодятся ему в любой сфере жизни. Присоединяйтесь к шахматному клубу в детском клубе Буракова и дарите своему ребёнку будущее, полное возможностей и успеха.

Записаться на бесплатное пробное занятие можно на сайте клуба: https://burakov-club.tilda.ws/zelenograd

Детский клуб Буракова: Зеленоград, 17-й микрорайон, Георгиевский проспект, дом 33, корпус 6. Карта: https://yandex.ru/maps/org/6978095937

Телефон: 8-985-505-10-10

Вконтакте, Инстаграм (запрещён в РФ)
Телеграм
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