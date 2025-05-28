Детский клуб Буракова приглашает ребят от 4 до 14 лет на летние мастер-классы в арт-студии: живопись, роспись по дереву, роспись по ткани, роспись гипсовых фигурок и многое другое.
Даты: с 3 по 19 июня.
Подготовка к школе
Курсы помогут дошкольникам 4-7 лет овладеть навыками чтения, счета, письма, а также подготовиться интеллектуально, психологически и эмоционально к своим урокам в школе.
Раннее развитие
Для детей от 1 до 4 лет.
Мини-сад
Время пребывания в саду — с 9.00 до 13.00.
- 1 группа для детей 2-4 лет
- 2 группа для детей 5-7лет.
Ожидаемые результаты курсов:
- развитие речи
- развитие мелкой и крупной моторики
- развитие восприятия, внимания, памяти, мышления
- обучение азам игры
- творческое развитие.
Арт-студия для детей от 4 до 12 лет
Комплексный подход к занятию направлен на знакомство с художественной деятельностью, включающий в себя элементы аппликации, лепки, декорирования.
Помимо, радости, творчества ребята на занятиях живописью:
- улучшат мелкую моторику
- научатся концентрации
- обретут уверенность в себе
- расширят кругозор
- научатся работать в команде.
Занятия с логопедом-дефектологом
Хотите, чтобы ваш ребенок развивал речевые навыки с уверенностью и радостью? В Детском клубе Буракова предлагают занятия с профессиональным логопедом-дефектологом, которые помогают каждому ребенку стать более успешным в общении и учёбе.
Шахматы
Это не просто игра, а мощный инструмент для развития вашего ребёнка. Инвестируя в шахматные занятия, вы даёте своему малышу ценные навыки, которые пригодятся ему в любой сфере жизни. Присоединяйтесь к шахматному клубу в детском клубе Буракова и дарите своему ребёнку будущее, полное возможностей и успеха.
Записаться на бесплатное пробное занятие можно на сайте клуба: https://burakov-club.tilda.ws/zelenograd
Детский клуб Буракова: Зеленоград, 17-й микрорайон, Георгиевский проспект, дом 33, корпус 6. Карта: https://yandex.ru/maps/org/6978095937
Телефон: 8-985-505-10-10