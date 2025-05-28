Открыт набор на 2025-2026 года по направлениям

Подготовка к школе

Курсы помогут дошкольникам 4-7 лет овладеть навыками чтения, счета, письма, а также подготовиться интеллектуально, психологически и эмоционально к своим урокам в школе.

Раннее развитие

Для детей от 1 до 4 лет.

Мини-сад

Время пребывания в саду — с 9.00 до 13.00.