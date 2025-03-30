Яркий праздник, который подарит незабываемые эмоции детям и взрослым.
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Адрес: Зеленоград, Ленинградское шоссе, 18-й км, с20, ТРЦ «Зеленопарк», выход C
Телефон: 8-495-187-00-75
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