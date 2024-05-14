Детский Центр «Учи.ру» (г. Зеленоград) в преддверии летних каникул приглашает ребят на бесплатные мастер-классы.
11:30 — Летний квест по английскому языку для начинающих
Ребята помогут герою игры «Майнкрафт» Стиву собрать кирпичи нужного цвета, чтобы построить старинный замок. В финале ребята изучат новую лексику и создадут на бумаге проект замка в своей цветовой грамме.
13:00 — Программирование: «Майнкрафт против Роблокс»
Ребята познакомятся с Roblox, создадут красивый фантастический мир и научатся добавлять готовые модели! Как итог: своя мини-игра «В поисках сокровищ».
19:00 — Летний квест для изучающих английский язык
Ребята помогут герою игры «Майнкрафт» Стиву собрать необходимые ингредиенты из фруктов и овощей для выпечки пирога, познакомятся с новой лексикой, создадут своими руками бумажную пиццу из любимых ингредиентов.
19:00 — Математический квест для учащихся начальной школы по игре «Манкрафт»
Ребята вместе с завриками Соней и Гришей окажутся в мире «Майнкрафт», чтобы помочь главному герою Стиву узнать больше о математике.
Дети смогут:
- узнать об осевой симметрии
- решить несколько головоломок
- подумать над логическими задачами.
Выполняя задания, ребята будут учиться играючи!
«Учи.ру» приглашает не более 9 детей на каждый мастер-класс.
Для записи, пожалуйста:
- заполните форму https://forms.gle/yghQeyeqBKvKJVB17
- или позвоните 8-906-051-41-60
Вас ждут по адресу: Зеленоград, корпус 1524, карта.