Детский Центр «Учи.ру» приглашает на бесплатные мастер-классы — 18 и 19 мая 14.05.2024 Реклама ООО «ЛЮТИКУС» ИНН:9715457169 erid:2VSb5yqwCzU

Детский Центр «Учи.ру» (г. Зеленоград) в преддверии летних каникул приглашает ребят на бесплатные мастер-классы.

18 мая

11:30 — Летний квест по английскому языку для начинающих

Ребята помогут герою игры «Майнкрафт» Стиву собрать кирпичи нужного цвета, чтобы построить старинный замок. В финале ребята изучат новую лексику и создадут на бумаге проект замка в своей цветовой грамме.

13:00 — Программирование: «Майнкрафт против Роблокс»

Ребята познакомятся с Roblox, создадут красивый фантастический мир и научатся добавлять готовые модели! Как итог: своя мини-игра «В поисках сокровищ».

19:00 — Летний квест для изучающих английский язык

Ребята помогут герою игры «Майнкрафт» Стиву собрать необходимые ингредиенты из фруктов и овощей для выпечки пирога, познакомятся с новой лексикой, создадут своими руками бумажную пиццу из любимых ингредиентов.

19 мая

19:00 — Математический квест для учащихся начальной школы по игре «Манкрафт»

Ребята вместе с завриками Соней и Гришей окажутся в мире «Майнкрафт», чтобы помочь главному герою Стиву узнать больше о математике.

Дети смогут:

  • узнать об осевой симметрии
  • решить несколько головоломок
  • подумать над логическими задачами.

Выполняя задания, ребята будут учиться играючи!

«Учи.ру» приглашает не более 9 детей на каждый мастер-класс.

Для записи, пожалуйста:

Вас ждут по адресу: Зеленоград, корпус 1524, карта.
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