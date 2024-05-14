18 мая

11:30 — Летний квест по английскому языку для начинающих

Ребята помогут герою игры «Майнкрафт» Стиву собрать кирпичи нужного цвета, чтобы построить старинный замок. В финале ребята изучат новую лексику и создадут на бумаге проект замка в своей цветовой грамме.

13:00 — Программирование: «Майнкрафт против Роблокс»

Ребята познакомятся с Roblox, создадут красивый фантастический мир и научатся добавлять готовые модели! Как итог: своя мини-игра «В поисках сокровищ».

19:00 — Летний квест для изучающих английский язык

Ребята помогут герою игры «Майнкрафт» Стиву собрать необходимые ингредиенты из фруктов и овощей для выпечки пирога, познакомятся с новой лексикой, создадут своими руками бумажную пиццу из любимых ингредиентов.