Отзывы родителей о занятиях

Сын (4 класс) занимается в центре «Учи.ру» английским языком второй год.

На занятия ходит с удовольствием, ему нравится, что они проходят интересно, не скучно, и в учебных пособиях, и на компьютерах, нравится педагог Данила. Ребята в группе второй год вместе, 6 человек, уже сложился дружный ученический коллектив. Перед занятием, если есть время, играют в настольные игры. Благодаря занятиям в центре ребёнок изучает английский язык намного обширнее, чем просто в школе. В школе твёрдая пятёрка по английскому. Сын говорит, что на занятиях в центре узнаёт информацию, которую на уроках в школе не дают.

Благодарю коллектив учебного центра «Учи.ру» за внимательное отношение к детям, к родителям, ни один вопрос не остаётся нерешённым.