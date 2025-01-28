Почему начать изучать английский в феврале — отличное решение: ребенок может получить нужные знания по предмету в школе, повысить успеваемость.
Пока другие ждут, ваш ребёнок уже делает шаг вперёд. До сентября ещё 7 месяцев. За это время ваш сын или дочь успеет освоить основы языка, привыкнуть к новому формату занятий и уверенно начать учебный год.
В чем уникальность занятий в «Учи.ру»?
- Программа обучения английскому языку разработана ведущими методистами «Учи.ру» — признанными экспертами в изучении языков.
- Применяют современные подходы к обучению. Так, занятие проходит динамично, частично на интерактивной Платформе «Учи.ру».
- Повышают успеваемость ребенка в школе.
- Интегрированная подготовка к международным экзаменам.
- Общение на уроке строится только на изучаемом языке.
- Всестороннее языковое развитие: чтение, письмо, грамматика, аудирование, диалоги.
Предоставляют все необходимое для эффективных занятий! Бесплатно выдают цветные рабочие тетради, проводят занятия на онлайн-платформе.
Мотивируют детей к обучению: за выполненные задания, прогресс на занятии присваивают виртуальные монетки, затем, в конце курса обменивают на призы.
Отзывы родителей о занятиях
Сын (4 класс) занимается в центре «Учи.ру» английским языком второй год.
На занятия ходит с удовольствием, ему нравится, что они проходят интересно, не скучно, и в учебных пособиях, и на компьютерах, нравится педагог Данила. Ребята в группе второй год вместе, 6 человек, уже сложился дружный ученический коллектив. Перед занятием, если есть время, играют в настольные игры. Благодаря занятиям в центре ребёнок изучает английский язык намного обширнее, чем просто в школе. В школе твёрдая пятёрка по английскому. Сын говорит, что на занятиях в центре узнаёт информацию, которую на уроках в школе не дают.
Благодарю коллектив учебного центра «Учи.ру» за внимательное отношение к детям, к родителям, ни один вопрос не остаётся нерешённым.
Запишитесь на бесплатное пробное занятие по телефону или на сайте:
Телефоны: 8-989-840-87-56, 8-906-051-41-60
Адрес: г. Зеленоград, корпус 1524
Сайт: center.uchi.ru/zelenograd
center.uchi.ru/zelenograd/zelenograd1068
Телеграм: t.me/luticusrep