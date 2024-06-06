Летний квест по английскому языку

Дети помогут герою игры «Майнкрафт» Стиву собрать кирпичи нужного цвета, чтобы построить старинный замок, а также собрать необходимые ингредиенты из фруктов и овощей для выпечки пирога.

Ребята изучат новую лексику и создадут на бумаге проект замка или помогут Стиву собрать необходимые ингредиенты из фруктов и овощей для выпечки пирога, подготовят своими руками бумажную пиццу из любимых ингредиентов.

Даты и время проведения мастер-классов: