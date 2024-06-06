Чем занять детей летом? Приходите в детский центр «Учи.ру» на бесплатные мастер-классы.
Дети помогут герою игры «Майнкрафт» Стиву собрать кирпичи нужного цвета, чтобы построить старинный замок, а также собрать необходимые ингредиенты из фруктов и овощей для выпечки пирога.
Ребята изучат новую лексику и создадут на бумаге проект замка или помогут Стиву собрать необходимые ингредиенты из фруктов и овощей для выпечки пирога, подготовят своими руками бумажную пиццу из любимых ингредиентов.
Даты и время проведения мастер-классов:
- 7 июня — 15:00
- 8 июня — 12:00
- 13 июня — 14:20, 15:30
- 14 июня — 15:45, 17:00
- 15 июня — 17:20
- 16 июня — 12:00, 13:20, 14:30
Ребята познакомятся с Roblox, создадут красивый фантастический мир и научатся добавлять готовые модели! Как итог: своя мини-игра «В поисках сокровищ».
Даты и время проведения мастер-классов:
- 13 июня — 17:00
- 14 июня — 13:00
- 15 июня — 13:00
- 16 июня — 16:00
Ребята вместе с завриками Соней и Гришей окажутся в мире «Майнкрафт», чтобы помочь главному герою Стиву узнать больше о математике.
Дети смогут:
- узнать об осевой симметрии
- решить несколько головоломок
- подумать над логическими задачами.
Даты и время проведения мастер-классов:
- 14 июня — 14:30
- 15 июня — 16:00
- 16 июня — 17:20.
Выполняя задания, ребята будут учиться играючи!
На каждый мастер-класс приглашают не более 6 детей.
Для записи, пожалуйста, позвоните: 8-906-051-41-60.
Вас ждут по адресу: Зеленоград, корпус 1524, как добраться.
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Все лето по вторникам, четвергам и субботам с 16:00 до 19:00 «Учи.ру» проводит веселые настольные и подвижные игры, викторины с детьми и взрослыми!
Позвоните и приходите в гости!