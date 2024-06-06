Детский центр «Учи.ру» приглашает на бесплатные мастер-классы — по английскому языку, программированию и математике 06.06.2024 Реклама ООО «Лютикус» ИНН:9715457169 erid:2VSb5x7H8He

Чем занять детей летом? Приходите в детский центр «Учи.ру» на бесплатные мастер-классы.

Летний квест по английскому языку

Дети помогут герою игры «Майнкрафт» Стиву собрать кирпичи нужного цвета, чтобы построить старинный замок, а также собрать необходимые ингредиенты из фруктов и овощей для выпечки пирога.

Ребята изучат новую лексику и создадут на бумаге проект замка или помогут Стиву собрать необходимые ингредиенты из фруктов и овощей для выпечки пирога, подготовят своими руками бумажную пиццу из любимых ингредиентов.

Даты и время проведения мастер-классов:

  • 7 июня — 15:00
  • 8 июня — 12:00
  • 13 июня — 14:20, 15:30
  • 14 июня — 15:45, 17:00
  • 15 июня — 17:20
  • 16 июня — 12:00, 13:20, 14:30

Мастер-класс по программированию «Майнкрафт против Роблокс»

Ребята познакомятся с Roblox, создадут красивый фантастический мир и научатся добавлять готовые модели! Как итог: своя мини-игра «В поисках сокровищ».

Даты и время проведения мастер-классов:

  • 13 июня — 17:00
  • 14 июня — 13:00
  • 15 июня — 13:00
  • 16 июня — 16:00

Математический квест для учащихся начальной школы по игре «Майнкрафт»

Ребята вместе с завриками Соней и Гришей окажутся в мире «Майнкрафт», чтобы помочь главному герою Стиву узнать больше о математике.

Дети смогут:

  • узнать об осевой симметрии
  • решить несколько головоломок
  • подумать над логическими задачами.

Даты и время проведения мастер-классов:

  • 14 июня — 14:30
  • 15 июня — 16:00
  • 16 июня — 17:20.

Выполняя задания, ребята будут учиться играючи!

На каждый мастер-класс приглашают не более 6 детей.

Для записи, пожалуйста, позвоните: 8-906-051-41-60.

Вас ждут по адресу: Зеленоград, корпус 1524, как добраться.

Вконтакте

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!

Все лето по вторникам, четвергам и субботам с 16:00 до 19:00 «Учи.ру» проводит веселые настольные и подвижные игры, викторины с детьми и взрослыми!

Позвоните и приходите в гости!
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Детский центр «Учи.ру» приглашает на бесплатные мастер-классы — по английскому языку, программированию и математике Реклама
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