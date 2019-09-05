Возможности для занятии спортом, отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 16 лет.

Закрытый бассейн с сауной S=50 м2.

Танцевальный класс 140 м

Читальный зал библиотеки.

В каждом корпусе имеется: комната для хранения чемоданов закрывается на ключ, большой холл, столы и стулья.

У каждого корпуса деревянная беседка с посадочными местами вместимостью до 80 человек.