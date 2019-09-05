Детский Центр Отдыха «Заря» расположен в 28 км. от МКАД, в живописном уголке Дмитровского района Подмосковья, между озерами «Круглое», «Долгое», и «Нерское.
Почти 7 гектар благоустроенной территории, автономная инфраструктура. Территория освещена, ограждена. Лагерь работает круглый год.
Такой лагерь идеально подходит для проведения развлекательных и познавательных школьных, студенческих мероприятий, квестов, событий, соревнований, чемпионатов, корпоративных тренингов, team-building.
Подробности и стоимость вы сможете узнать по контактным телефонам: 8(495)283-90-01, 8(977)316-79-14, 8(495)283-90-06.
- Площадка для общелагерного построения.
- Флагшток один, но могут быть размещены 3 флага, флаги опускаются и поднимаются вручную.
- Крытые площадки для организации культурно — развлекательных мероприятий с возможностью демонстрации фильмов, публичных выступлений, театрализованных выступлений.
- Летняя эстрада. Бетонированная площадка, деревянная сцена, посадочных мест 240.
- Актовый зал, кинотеатр. В актовом зале деревянная сцена, мягкие кресла, посадочных мест 450.
- Имеется световое оборудование ,беспроводные микрофоны, экран для фильмов, ноутбук. Тип доступа в интернет wi-fi.
- Отличная спортивная инфраструктура: скалодром, место для стрельбы из лука, тир.
- Наличие открытых спортивных площадок для проведения командных игр: волейбол, баскетбол, мини футбол и футбол. Две площадки для проведения командных игр. Четыре футбольных поля (1 большое и 3 малых)! Трибуна с посадочными местами у большого футбольного поля.
- Пейнтбольное оборудование.
- Весь спортивный инвентарь для всех видов спорта в отличном состоянии.
Питание осуществляется в отдельно расположенной столовой с двумя обеденными залами, на 100 и 200 посадочных мест каждый.
Территория охраняется круглосуточно. В каждом корпусе с 22.00 находится дежурный администратор. ДЦО охраняет ЧОП и штатные сотрудники Службы охраны. Ведется видеонаблюдение.
- На машине: по Ленинградскому шоссе до Черной грязи, у АЗС и магазина «Перекресток» правый поворот на Пикино (14-ый км). Далее 2 поворота на Поярково, через речку Клязьма, с. Мышецкое, объезжая озеро «Круглое» по деревне Рыбаки. ДЦО «Заря» находится в конце деревни.
- Общественным транспортом: от Савеловского вокзала до ст. Лобня, далее авт. № 23 до деревни Рыбаки. ДЦО «Заря» находится в конце деревни.
Возможности для занятии спортом, отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 16 лет.
- Закрытый бассейн с сауной S=50 м2.
- Танцевальный класс 140 м
- Читальный зал библиотеки.
В каждом корпусе имеется: комната для хранения чемоданов закрывается на ключ, большой холл, столы и стулья.
У каждого корпуса деревянная беседка с посадочными местами вместимостью до 80 человек.
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Для летних ремонтов!
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