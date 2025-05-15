С 1 июня в детском центре «МаЗАЙКА» в пгт Голубое открываются новые группы!
Мы предлагаем увлекательные групповые направления:
- Раннее развитие с 2-3 лет — обучение с мамой
- Нейрогимнастика — моторика и координация
- Подготовка к школе — знания и навыки
- Рисование — творческие способности
- Говорилка 2+ — речевые навыки
- Современные танцы — физическая активность
- Робототехника — технические навыки
- ОФП 3+ — здоровье и физическая форма
- Лепка — мелкая моторика
- Английский язык — языковая среда
- Танцы 3-5 лет
- Шахматы — логическое мышление
А также индивидуальные занятия: подготовка к школе, логопед, раннее развитие, детки с ОВЗ.
Приходите развивать таланты вашего ребёнка в увлекательной и комфортной атмосфере!
Пгт. Голубое Парковый бульвар 2 к 4
Запись по телефону: +79169357524
ТГ: @MaZaikaclub
Ждем вас!
«Горетовский» — ваш центр притяжения! — Все необходимое для комфортной жизни и приятного отдыха можно найти в самом сердце динамично развивающегося микрорайона Голубое — торговом центре «Горетовский». Реклама
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
Велосипедистам официально разрешили ездить по одному зеленоградскому тротуару — раньше это было нарушением ПДД. Остальные тротуары по-прежнему под запретом Новости
Жилищник понизил оценку количества упавших из-за снегопада деревьев — вывезена только половина Новости
«Я вынужден был придумать незаконную схему, чтобы ремонтировать, восстанавливать и развивать картодром и регбийный стадион» Истории
Суд отменил продажу помещения, предназначенного для детского сада в МЖК. Оказывается, мэрия нарушила множество законов Новости
Дополнительные места для разворотов и левых поворотов сделают на зеленоградских дорогах в этом году Новости