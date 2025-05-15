Детский центр «Мазайка» открывает новые группы — и приглашает детей с двух лет 15.05.2025 Реклама ИП КИРЮШКИН А.И. ИНН: 504406946801 erid:2VtzqwzR5F2

С 1 июня в детском центре «МаЗАЙКА» в пгт Голубое открываются новые группы!

Мы предлагаем увлекательные групповые направления:

  • Раннее развитие с 2-3 лет — обучение с мамой
  • Нейрогимнастика — моторика и координация
  • Подготовка к школе — знания и навыки
  • Рисование — творческие способности
  • Говорилка 2+ — речевые навыки
  • Современные танцы — физическая активность
  • Робототехника — технические навыки
  • ОФП 3+ — здоровье и физическая форма
  • Лепка — мелкая моторика
  • Английский язык — языковая среда
  • Танцы 3-5 лет
  • Шахматы — логическое мышление

А также индивидуальные занятия: подготовка к школе, логопед, раннее развитие, детки с ОВЗ.

Приходите развивать таланты вашего ребёнка в увлекательной и комфортной атмосфере!

Пгт. Голубое Парковый бульвар 2 к 4

Запись по телефону: +79169357524
ТГ: @MaZaikaclub

Ждем вас!

Реклама
Реклама
Уникальная мозаика на площади Юности нуждается в реставрации и уходе Новости
Карусель возвращается на площадь Юности Новости
«Горетовский» — ваш центр притяжения! —  Все необходимое для комфортной жизни и приятного отдыха можно найти в самом сердце динамично развивающегося микрорайона Голубое — торговом центре «Горетовский». Реклама
Отключение горячей воды в районе Крюково могут перенести на два дня Новости
История парка Победы - самый подробный рассказ к сорокалетию со дня открытия Истории
Маликов, Цой, Уматурман и салют — главные события празднования Дня Победы в Зеленограде Афиша
Победные майские в Парке отдыха «Зооферма Шихово» Реклама
Скончался директор зеленоградской художественной школы и скульптор Роман Фашаян Новости
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
ЛОР-помощь для всей семьи в медицинском центре «ЭстеДи» Реклама
Велосипедистам официально разрешили ездить по одному зеленоградскому тротуару — раньше это было нарушением ПДД. Остальные тротуары по-прежнему под запретом Новости
Зеленоградские кафе начали использовать упрощённый порядок установки летних веранд Новости
«Грин-Авто» — 16 лет с заботой о вашем автомобиле Реклама
Жилищник понизил оценку количества упавших из-за снегопада деревьев — вывезена только половина Новости
В результате падения деревьев из-за снегопада в Зеленограде повреждено 142 автомобиля Новости
Военно-исторический фестиваль «Память русских побед» — Внимание! Мероприятие переносится на 1 июня Реклама
Заправка «Карат Ойл» на выезде Зеленограда превращается в «Газпромнефть» Новости
Автомобиль загорелся возле корпуса 450 в четверг днем Новости
Ёжики переселяются из леса в город? Жизнь
Люди и церкви: подборка интересных статей об истории храмов в Зеленограде и окрестностях Истории
«Я вынужден был придумать незаконную схему, чтобы ремонтировать, восстанавливать и развивать картодром и регбийный стадион» Истории
Головная боль и боли в шее. Разбор врача-невролога. Реклама
Ушёл из жизни директор зеленоградской школы искусств Евгений Ротчев Новости
Ровесник космонавтики: подборка интересных статей о вкладе Зеленограда в освоение космоса Истории
Суд отменил продажу помещения, предназначенного для детского сада в МЖК. Оказывается, мэрия нарушила множество законов Новости
Дополнительные места для разворотов и левых поворотов сделают на зеленоградских дорогах в этом году Новости
Шоурум авторских украшений европейских и российских дизайнеров работает в Зеленограде Реклама
Магазин азиатских продуктов открылся в ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне Новости
Штатный диджей появился в «Иридиуме». Как Иван Рогатин меняет атмосферу торгового центра Истории
Ребенок распорол руку в бассейне спорткомплекса «Малино» Новости
Опрос о новой электричке до Тверской области проводит мэрия Новости
«Пятерочка» в 11-м микрорайоне открылась после устранения санитарных нарушений Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру