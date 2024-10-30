Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по английскому языку

Интенсивный курс, на котором педагог познакомят ребят со структурой экзамена и требованиями к нему, поможет освоить темы, которые вызывают трудности у ученика. Практика аудирования, говорения, чтения и письма для успешной сдачи экзамена.