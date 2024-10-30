Подготовка к школе (5-6 лет)
Обучение чтению (начинаем с алфавита), подготовка руки к письму, обучение счёту, развитие познавательных процессов, формирование психологической готовности к школе.
Английский язык (1-8 кл.)
Работа по учебникам британского издания Macmillan, развитие всех каналов восприятия, практика разговорного английского.
Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по английскому языку
Интенсивный курс, на котором педагог познакомят ребят со структурой экзамена и требованиями к нему, поможет освоить темы, которые вызывают трудности у ученика. Практика аудирования, говорения, чтения и письма для успешной сдачи экзамена.
Почему именно «Академия знаний»?
- Многолетний опыт и высокие результаты учеников
- Педагоги профессионалы своего дела, горящие своей работой
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- Комплексный и индивидуальный подход к каждому ученику.
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