Детский центр «Академия знаний» объявляет набор в новые группы по направлениям: подготовка к школе, английский язык, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по английскому языку 30.10.2024 Реклама ИП ПУШИНА Л.С. ИНН:501500781502 erid:2VSb5xSX176

Подготовка к школе (5-6 лет)

Обучение чтению (начинаем с алфавита), подготовка руки к письму, обучение счёту, развитие познавательных процессов, формирование психологической готовности к школе.

Английский язык (1-8 кл.)

Работа по учебникам британского издания Macmillan, развитие всех каналов восприятия, практика разговорного английского.

Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по английскому языку

Интенсивный курс, на котором педагог познакомят ребят со структурой экзамена и требованиями к нему, поможет освоить темы, которые вызывают трудности у ученика. Практика аудирования, говорения, чтения и письма для успешной сдачи экзамена.

Почему именно «Академия знаний»?

  • Многолетний опыт и высокие результаты учеников
  • Педагоги профессионалы своего дела, горящие своей работой
  • Малочисленные группы (до 7 чел.)
  • Комплексный и индивидуальный подход к каждому ученику.

Сейчас в центре действует акция: 1 пробное занятие — бесплатно.

Давайте учиться с интересом.

Количество мест ограничено.

Записывайтесь прямо сейчас: 8-925-507-55-46

Адрес: Зеленоград, к1634, стр. 3

Сайт, Вконтакте, Инстаграм (запрещён в РФ)
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