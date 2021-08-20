В эти выходные в ТРЦ «Зeленопарк» состоится сказочный фестиваль для малышей и их родителей. Торжество от интернет-магазина by-shop.ru продлится целых два дня.
Программа
21 августа, начало в 12:00:
- Аквагрим, аниматоры, сладкая вата, мастер-классы по детскому творчеству
- Конкурс для родителей «Собери ребенка в Школу»
22 августа, начало в 12:00:
- Гонки на радиоуправляемых машинах на гоночном треке
- Конкурс для родителей «Собери ребенка в Школу»
Всех гостей ждет суперлотерея, а «супер» — потому что беспроигрышная. В этот день каждый уйдет счастливым! Принять участие в лотерее можно будет при покупке от 500 рублей. Подарки — загляденье: беспроводные колонки Forza, наушники… и многое другое!
Ждем вас в «Зеленопарке» и заходите на by-shop.ru
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