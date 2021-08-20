Программа

21 августа, начало в 12:00:

Аквагрим, аниматоры, сладкая вата, мастер-классы по детскому творчеству

Конкурс для родителей «Собери ребенка в Школу»

22 августа, начало в 12:00:

Гонки на радиоуправляемых машинах на гоночном треке

Конкурс для родителей «Собери ребенка в Школу»

Всех гостей ждет суперлотерея, а «супер» — потому что беспроигрышная. В этот день каждый уйдет счастливым! Принять участие в лотерее можно будет при покупке от 500 рублей. Подарки — загляденье: беспроводные колонки Forza, наушники… и многое другое!