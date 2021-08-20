Детские выходные от BY Shop — 21-22 августа в «Зеленопарке» 20.08.2021 ZELENOGRAD.RU

В эти выходные в ТРЦ «Зeленопарк» состоится сказочный фестиваль для малышей и их родителей. Торжество от интернет-магазина by-shop.ru продлится целых два дня.

Программа

21 августа, начало в 12:00:

  • Аквагрим, аниматоры, сладкая вата, мастер-классы по детскому творчеству
  • Конкурс для родителей «Собери ребенка в Школу»

22 августа, начало в 12:00:

  • Гонки на радиоуправляемых машинах на гоночном треке
  • Конкурс для родителей «Собери ребенка в Школу»

Всех гостей ждет суперлотерея, а «супер» — потому что беспроигрышная. В этот день каждый уйдет счастливым! Принять участие в лотерее можно будет при покупке от 500 рублей. Подарки — загляденье: беспроводные колонки Forza, наушники… и многое другое!

Ждем вас в «Зеленопарке» и заходите на by-shop.ru

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