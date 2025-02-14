С 17 февраля по 21 февраля юных гостей ждут увлекательные активности:
- анимация с любимыми героями
- разнообразные мастер-классы
- шоу мыльных пузырей
- научное шоу.
Не упустите возможность подарить своим детям незабываемые каникулы.
Напоминаем:
- дети от 0 до 2 лет включительно проходят бесплатно
- дети от 3 до 6 лет включительно проходят по детскому билету
- дети с 7 до 17 лет включительно относятся к льготной категории посетителей
- с 18 лет действуют стандартные билеты.
Подробнее: Телеграм, Вконтакте
Адрес: Зеленоград, Ленинградское шоссе, 18-й км, с20, ТРЦ «Зеленопарк», выход C
Телефон: 8-495-187-00-75
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