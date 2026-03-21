Детская студия «Умка» (корпус 354) приглашает детей на занятия:





— в группу кратковременного пребывания;

— на летний отдых в лагере «Умка».





Курсы:





— «Говорилки» — раннее развитие (2-3 года);

— «Умнички» — 3-4 года;

— Музыка — 3-5 лет;

— Сценическая речь — от 4 лет;

— Подготовка к школе — в центре с заботой и вниманием помогают детям 4-6 лет подготовиться к школе: не просто «натаскивают» на задания, а формируют настоящую школьную готовность — интеллектуальную, эмоциональную и социальную;

— Подготовка к школе — 6-7 лет;

— Правильное чтение — по программе О. Лысенко;

— Математика — по программе Л. Г. Петерсон;

— Каллиграфия — от 6-7 лет;

— Ментальная арифметика — от 7 лет;

— Английский — 7-8 лет;

— Английский для малышей — от 3 лет;

— Занятия по математике (1-8 класс);

— Подготовка к ЕГЭ (профиль/база).





Индивидуальные занятия:

— логопед;

— дефектолог;

— нейропсихолог;

— учитель математики (по программе Л. Г. Петерсон).





Мини?детский сад (пн-пт, 09:00—12:00):

— понедельник;

— среда;

— пятница.





Стоимость: 15 000 руб.





В программу входят:

— развивающие занятия;

— игры;

— полезный перекус.





Летний лагерь «Умка»





Время работы: с 08:30 до 18:30.





Возраст:

— 5-8 лет — младшая группа;

— 9-12 лет — старшая группа.





Смены в июне:

— 01.06-12.06 — первая смена;

— 15.06-25.06 — вторая смена.





Тема лагеря: «80 дней вокруг света» / «Кругосветное путешествие».





Дети познакомятся с традициями и обычаями других стран, примут участие в:

— мастер?классах;

— квестах;

— спортивных мероприятиях.





Контакты:

— Телефон: 8?991?736?29?76.

— Сайт: umka.website

— Телеграм:: https://t.me/+o4h_pYcttV4zODY6.





Адрес: корпус 354.