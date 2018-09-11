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Детская студия «Чудо» всегда открыта для чудесных детей с 3-х лет и родителей 11.09.2018 Детская студия «Чудо» Реклама

Кто из нас не мечтает о Чуде? О чем-то волшебном? И Чудо у каждого свое… А для всех мам мира, самым главным Чудом является ребенок. Чудо зарождения новой жизни и появления на свет, Чудо совместных открытий и ощущений, Чудо вселенской неизмеримой любви!

И когда в нашей жизни поселяется это счастье, нам так хочется показать ему, как красив этот мир. Мы вместе познаем новое, вместе стараемся пробудить таланты и задатки, заложенные природой, стараемся их развивать. Ведь это так увлекательно, интересно! А как ценно, для будущего наших детей. И детская студия «Чудо» готова идти с вами, помогая познавать, прокладывая тропинки к новым навыкам и умениям.

Обладая профессиональным знаниями, детская студия «Чудо» создает настоящую сказку, в которой вашему малышу будет невероятно легко и уютно. А еще мы знаем, что дети легко обучаются, когда играют. И именно поэтому пишем сценарий новой интересной игры для каждого ребенка. Детская студия «Чудо» всегда открыта для чудесных детей и родителей! Верьте в свое Чудо и растите его вместе с нами!

Почему именно Мы?

  • МЫ сотрудничаем только с профессиональными педагогами, имеющими опыт работы. Мы ценим свой коллектив и стараемся сохранить его!
  • МЫ верим в то, что каждый ребенок уникален как личность, мы стремимся создавать условия для раскрытия его потенциала и индивидуальных возможностей!
  • МЫ точно знаем, что ребенку расти, развиваться и познавать новое эффективнее всего в игре, поэтому все Чудо-занятия нашей студии построены на игровом взаимодействии!
  • МЫ стараемся быть в потоке времени и используем инновационные методы и технологии работы с детьми, в том числе здоровьесберегающие!
  • МЫ уверены в том, что вы хотите и готовы помогать вашему ребенку вместе с нами, поэтому всегда ждем вас на индивидуальных занятиях и на открытых занятиях в группах, а также на разных клубных праздниках, тематических вечеринках, познавательных семинарах.
  • МЫ организовали пространство студии, учитывая практический опыт педагогов о предметно-развивающей среде. В нашей студии вас ждет игровая, творческая мастерская и уютное чудо-кафе.

Мы ждем Вас в нашей новой, уютной, современной детской студии и предлагаем следующие занятия —

  • Мини-детский сад для детей 3-6 лет
  • Обучение чтению детей с 4 лет
  • Подготовка к школе (индивидуально или в группе) для детей 5-7 лет
  • Быстрочтение + развитие памяти для детей от 7 лет и взрослых
  • Уроки на отлично! (домашние задания с репетитором) 1-4 классы
  • Логопед для детей 3-11 лет
  • Психолог для детей и взрослых

Записаться: 8(977)505-66-10.

Подробности на сайте www.chudokinder.ru.

https://www.instagram.com/studiochudo/

https://vk.com/club153761344

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