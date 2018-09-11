Кто из нас не мечтает о Чуде? О чем-то волшебном? И Чудо у каждого свое… А для всех мам мира, самым главным Чудом является ребенок. Чудо зарождения новой жизни и появления на свет, Чудо совместных открытий и ощущений, Чудо вселенской неизмеримой любви!
И когда в нашей жизни поселяется это счастье, нам так хочется показать ему, как красив этот мир. Мы вместе познаем новое, вместе стараемся пробудить таланты и задатки, заложенные природой, стараемся их развивать. Ведь это так увлекательно, интересно! А как ценно, для будущего наших детей. И детская студия «Чудо» готова идти с вами, помогая познавать, прокладывая тропинки к новым навыкам и умениям.
Обладая профессиональным знаниями, детская студия «Чудо» создает настоящую сказку, в которой вашему малышу будет невероятно легко и уютно. А еще мы знаем, что дети легко обучаются, когда играют. И именно поэтому пишем сценарий новой интересной игры для каждого ребенка. Детская студия «Чудо» всегда открыта для чудесных детей и родителей! Верьте в свое Чудо и растите его вместе с нами!
- МЫ сотрудничаем только с профессиональными педагогами, имеющими опыт работы. Мы ценим свой коллектив и стараемся сохранить его!
- МЫ верим в то, что каждый ребенок уникален как личность, мы стремимся создавать условия для раскрытия его потенциала и индивидуальных возможностей!
- МЫ точно знаем, что ребенку расти, развиваться и познавать новое эффективнее всего в игре, поэтому все Чудо-занятия нашей студии построены на игровом взаимодействии!
- МЫ стараемся быть в потоке времени и используем инновационные методы и технологии работы с детьми, в том числе здоровьесберегающие!
- МЫ уверены в том, что вы хотите и готовы помогать вашему ребенку вместе с нами, поэтому всегда ждем вас на индивидуальных занятиях и на открытых занятиях в группах, а также на разных клубных праздниках, тематических вечеринках, познавательных семинарах.
- МЫ организовали пространство студии, учитывая практический опыт педагогов о предметно-развивающей среде. В нашей студии вас ждет игровая, творческая мастерская и уютное чудо-кафе.
Мы ждем Вас в нашей новой, уютной, современной детской студии и предлагаем следующие занятия —
- Мини-детский сад для детей 3-6 лет
- Обучение чтению детей с 4 лет
- Подготовка к школе (индивидуально или в группе) для детей 5-7 лет
- Быстрочтение + развитие памяти для детей от 7 лет и взрослых
- Уроки на отлично! (домашние задания с репетитором) 1-4 классы
- Логопед для детей 3-11 лет
- Психолог для детей и взрослых
Записаться: 8(977)505-66-10.
Подробности на сайте www.chudokinder.ru.
https://www.instagram.com/studiochudo/
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- SELGROS
-
Уже открылся!
Доступно и близко!
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !