- Подготовительный класс: готовимся к школе, играем и развиваемся, группа кратковременного пребывания для детей 5-7 лет
- Говорилка: развивающие групповые занятия для малышей 2-3 лет + Монтессори-сессия
- Умнички: познаваем мир весело и интересно, малыши 3-4 лет, 4-5 лет
- Школа дошколят: уверенность перед школой, ребята 5-7 лет
- Скорочтение: читаем и понимаем, легко и быстро, старт с 5 лет
- Репетитор 1-4 класс: разбираем школьную программу, помогаем легко усвоить информацию
- Пишу грамотно: повышаем грамотность с учениками 1-4 кл.
- Каллиграфия: пишем аккуратно и красиво
- Логопед, нейропсихолог, психолог: профессиональная помощь детям и родителям
Записаться на бесплатное пробное занятие можно уже сегодня
What’sApp: wa.me/79775056610
Сайт: https://chudokinder.ru
Телеграм: @Studiochudoo
