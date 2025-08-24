- Говорилка: первая ступенька общения, дети 2-3 лет
- Умнички: познаваем мир весело и интересно, малыши 3-4 лет, 4-5 лет
- Мини-детский сад: комфортная среда роста и творчества, возраст 3-7 лет
- Школа дошколят: уверенность перед школой, ребята 5-7 лет
- Скорочтение: читаем легко и быстро, старт с 5 лет
- Репетитор 1-4 класс: разбираем школьную программу, помогаем легко усвоить информацию
- Логопед, нейропсихолог, психолог: профессиональная помощь детям и родителям
Записаться на бесплатное пробное занятие можно уже сегодня
What’sApp: https://wa.me/79775056610
Сайт: https://studiochudo.ru
Телеграм: https://t.me/Studiochudoo
Адрес: корпус 2016
Летний маркет «Встреча» @vstrecha_market — 23 августа с 10:00—20:00 на веранде Гастрономического центра «Станция» Афиша
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Новые коммерческие маршрутки до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград начнут ходить с понедельника. Но есть нюанс Новости
Зеленоградский баскетбольный клуб «Апельсин» открывает группы по детскому фитнесу С сентября клуб открывает группы для детей от 5 до 10 лет с новым спортивным направлением — детский фитнес. Реклама
Август — месяц открытий в студии танца и творчества Н-Данс! — Уже в это воскресенье 10 августа ждем Вас на праздник для детей Реклама
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости