Радостная новость! С 1 декабря 2018 года в МЖК возобновляют прием детские врачи-стоматологи:
- Шевчук Мария Николаевна;
- Морогай Анна Сергеевна;
- Сергаева Дарья Александровна.
Врачи детской стоматологии являются членами Всероссийской ассоциации детских стоматологов «APPD», регулярно посещают различные курсы, нацеленные на профессиональный рост (в том числе международные) для того, чтобы наши с вами дети получали самое качественное лечение.
Оказываемые услуги:
Терапия:
- Лечение зубов;
- Лечение кариеса молочных и построчных зубов;
- Лечение пульпита молочных зубов;
- Лечение пульпита постоянных зубов с несформированными корнями;
- Герметизация фиссур;
- Лечение кариеса;
- Восстановление зубов металлическими коронками, коронки с облицовками на передние зубы;
- Лечение травм (скол, перелом зуба);
- Профилактика кариеса (фторирование);
- Лечение кариеса в стадии белого пятна;
- Профилактическая гигиена полости рта.
Ортодонтия:
- Исправление прикуса в молочном прикусе с помощью съемных пластинок;
- Исправление прикуса с помощью брекет Системы Damon Q (Ormco, США);
- Исправление прикуса с помощью функциональных капп (LM активатор);
- Трейнеры (каппы для выравнивания зубов).
Приглашаем Вас в стоматологию «Никоренок» в МЖК.
Всех деток ждут приятные сюрпризы после лечения.
Приятный бонус: скидка на первое посещение целых 15%.
Запись по телефону: +7 (499) 736 38 73 или на сайте: nikor-n.ru
Все лучшее для Вас и Ваших детей. Приходите, мы ждем Вас!
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