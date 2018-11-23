Детская стоматология «Никорёнок» теперь в МЖК 23.11.2018 Детская стоматология «Никорёнок» Реклама

Радостная новость! С 1 декабря 2018 года в МЖК возобновляют прием детские врачи-стоматологи:

  • Шевчук Мария Николаевна;
  • Морогай Анна Сергеевна;
  • Сергаева Дарья Александровна.

Врачи детской стоматологии являются членами Всероссийской ассоциации детских стоматологов «APPD», регулярно посещают различные курсы, нацеленные на профессиональный рост (в том числе международные) для того, чтобы наши с вами дети получали самое качественное лечение.

Оказываемые услуги:

Терапия:

  • Лечение зубов;
  • Лечение кариеса молочных и построчных зубов;
  • Лечение пульпита молочных зубов;
  • Лечение пульпита постоянных зубов с несформированными корнями;
  • Герметизация фиссур;
  • Лечение кариеса;
  • Восстановление зубов металлическими коронками, коронки с облицовками на передние зубы;
  • Лечение травм (скол, перелом зуба);
  • Профилактика кариеса (фторирование);
  • Лечение кариеса в стадии белого пятна;
  • Профилактическая гигиена полости рта.

Ортодонтия:

  • Исправление прикуса в молочном прикусе с помощью съемных пластинок;
  • Исправление прикуса с помощью брекет Системы Damon Q (Ormco, США);
  • Исправление прикуса с помощью функциональных капп (LM активатор);
  • Трейнеры (каппы для выравнивания зубов).

Приглашаем Вас в стоматологию «Никоренок» в МЖК.

Всех деток ждут приятные сюрпризы после лечения.

Приятный бонус: скидка на первое посещение целых 15%.

Запись по телефону: +7 (499) 736 38 73 или на сайте: nikor-n.ru

Все лучшее для Вас и Ваших детей. Приходите, мы ждем Вас!