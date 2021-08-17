Государственная хореографическая школа «Фуэте» приглашает детей от 3 лет приглашает детей от 3 лет в летнюю школу с 16 по 21 августа.

Для детей 3-5 лет школа предлагает специальную программу, которая ориентирована на укрепление мышц, постановку корпуса, развитие танцевальности и музыкальности. Благодаря занятиям классической хореографии, у ребенка формируется правильная осанка, чувство ритма и хорошего эстетического вкуса. Уроки проходят в игровой форме и включают в себя занятия по гимнастике, ритмике и музыкальному движению.