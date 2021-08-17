Школа классической хореографии «Фуэте» приглашает детей от 3 лет в летнюю школу 17.08.2021 Детская хореографическая школа «Фуэте»

Государственная хореографическая школа «Фуэте» приглашает детей от 3 лет приглашает детей от 3 лет в летнюю школу с 16 по 21 августа.

Для детей 3-5 лет школа предлагает специальную программу, которая ориентирована на укрепление мышц, постановку корпуса, развитие танцевальности и музыкальности. Благодаря занятиям классической хореографии, у ребенка формируется правильная осанка, чувство ритма и хорошего эстетического вкуса. Уроки проходят в игровой форме и включают в себя занятия по гимнастике, ритмике и музыкальному движению.

За время обучения в подготовительном классе ребенок в мягкой форме знакомится с правилами и образовательным процессом школы. А родители могут подобрать наиболее подходящую группу для дальнейшего обучения, ориентируясь на рекомендации педагогов и администрации школы.

Приглашаем на пробный бесплатный урок! Запись и более подробная информация по тел.: 8-495-944-66-22 или на сайте.

Детская хореографическая школа «Фуэте»

Детская хореографическая школа «Фуэте», создана в 1992 году при активной поддержке великой балерины, народной артистки СССР О.В. Лепешинской.
Школа предлагает для детей от 7 лет предпрофессиональное хореографическое образование по программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».

Программа:

  • Классический танец
  • Народно-сценический танец
  • Модерн-танец
  • История искусств
  • Теория музыки

Для самых маленьких детей ведутся занятия по раннему общеэстетическому развитию.

Программа:

  • Музыкальное движение
  • Ритмика
  • Гимнастика
  • Детский театр (факультатив)
  • Изобразительное искусство (факультатив)

Факультативное отделение включает вокальную и театральную мастерскую, изо-студию, индивидуальные уроки по классу фортепиано и вокал.

Детская школа «Фуэте»:

Зеленоград, корпус 127 (вход со стороны Центрального проспекта)
Сайт: fueteballetschool.ru
Телефон: 8-495-944-66-22

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Метки:
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