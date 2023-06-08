Только 10 и 11 июня (всего 2 дня) акция 2+1 в магазинах «Я Сама», приуроченная ко Всемирному Дню Вязания на публике.
Этот день весьма необычный, но такой душевный и объединяющий рукодельниц всего мира друг с другом.
С 2005 года каждую вторую субботу июня мастерицы и мастера вязального дела собираются вместе в парках, скверах и в прочих общественных местах для того, чтобы продемонстрировать свои способности и пообщаться с единомышленниками.
В это время часто устраивают аукционы, выставки, благотворительные мероприятия, а также мастер-классы по обучению вязанию.
В честь этого праздника магазины «Я Сама» решили порадовать своих клиентов приятными подарками.
При покупке двух мотков пряжи одного бренда — третий моток этого же бренда вы получаете бесплатно.
В магазинах сети вы можете приобрести 100% оригинальную пряжу известных мировых брендов — Lamana, Rowan, Schachenmayr, Regia и других.
Акция не суммируется с другими скидками, акциями и проводится пока товар есть в наличии.
Подробности акции уточняйте в магазинах.
Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)
- Телефон: 8-499-738-61-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-20
Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4
- Телефон: 8-499-762-36-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-10
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