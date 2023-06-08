День вязания и акция 2+1 при покупке пряжи — 10 и 11 июня в магазинах сети «Я Сама» 08.06.2023 Реклама

Только 10 и 11 июня (всего 2 дня) акция 2+1 в магазинах «Я Сама», приуроченная ко Всемирному Дню Вязания на публике.

Этот день весьма необычный, но такой душевный и объединяющий рукодельниц всего мира друг с другом.

С 2005 года каждую вторую субботу июня мастерицы и мастера вязального дела собираются вместе в парках, скверах и в прочих общественных местах для того, чтобы продемонстрировать свои способности и пообщаться с единомышленниками.

В это время часто устраивают аукционы, выставки, благотворительные мероприятия, а также мастер-классы по обучению вязанию.

В честь этого праздника магазины «Я Сама» решили порадовать своих клиентов приятными подарками.

При покупке двух мотков пряжи одного бренда — третий моток этого же бренда вы получаете бесплатно.

В магазинах сети вы можете приобрести 100% оригинальную пряжу известных мировых брендов — Lamana, Rowan, Schachenmayr, Regia и других.

Акция не суммируется с другими скидками, акциями и проводится пока товар есть в наличии.

Подробности акции уточняйте в магазинах.

Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)

Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4

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Метки:
магазины, рукоделие, Я сама, Я сама
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