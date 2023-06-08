Этот день весьма необычный, но такой душевный и объединяющий рукодельниц всего мира друг с другом.

С 2005 года каждую вторую субботу июня мастерицы и мастера вязального дела собираются вместе в парках, скверах и в прочих общественных местах для того, чтобы продемонстрировать свои способности и пообщаться с единомышленниками.

В это время часто устраивают аукционы, выставки, благотворительные мероприятия, а также мастер-классы по обучению вязанию.

В честь этого праздника магазины «Я Сама» решили порадовать своих клиентов приятными подарками.

При покупке двух мотков пряжи одного бренда — третий моток этого же бренда вы получаете бесплатно.

В магазинах сети вы можете приобрести 100% оригинальную пряжу известных мировых брендов — Lamana, Rowan, Schachenmayr, Regia и других.

Акция не суммируется с другими скидками, акциями и проводится пока товар есть в наличии.

Подробности акции уточняйте в магазинах.