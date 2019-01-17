Готовы бороться за свою фигуру в буквальном смысле? Вместе с GreenCity вы сможете сделать это в День открытых дверей 19.01 (суббота) на самой масштабной презентации программы Les Mills за всю историю Зеленограда! Приятным бонусом для всех зарегистрировавшихся станут подарки от студии Green Med.

Вход для членов клуба свободный. Всем, кто еще не успел вступить в клуб Green City необходимо зарегистрироваться для свободного входа по телефону 8(495)181-5-181