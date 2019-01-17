Готовы бороться за свою фигуру в буквальном смысле? Вместе с GreenCity вы сможете сделать это в День открытых дверей 19.01 (суббота) на самой масштабной презентации программы Les Mills за всю историю Зеленограда! Приятным бонусом для всех зарегистрировавшихся станут подарки от студии Green Med.
Вход для членов клуба свободный. Всем, кто еще не успел вступить в клуб Green City необходимо зарегистрироваться для свободного входа по телефону 8(495)181-5-181
Это самый крупный в мире бренд групповых фитнес-программ для мужчин и женщин, созданная в Новой Зеландии и захватившая весь земной шар за считанные годы.
Les Mills в GreenCity — это 3 признанные программы группового фитнеса для взрослых и детей, включая BODYCOMBAT™, LESMILLSGRIT™, BORNTOMOVE™ Каждую неделю самая большая команда увлеченных инструкторов в самом большом зале Зеленограда помогает тысячам людей стать более здоровыми и спортивными.
Это три разные программы из нескольких 30-минутных высокоинтервальных тренировок (HIIT), быстро приносящих реальный результат. GRITCardio, GRITStrength и GRITPlyo прорабатывают тело разными путями
Почему программа LESMILLSGRIT эффективна? Они стимулируют процесс сжигания калорий несколько часов после завершения тренировки, укрепляют сердечно-сосудистую систему, вовлекают в работу быстрые мышечные волокна, позволяя нарастить сухую мышечную массу, помогают сжигать жир.
30-минутные тренировки GRIT — это идеальный вариант для тех, кто хочет добиться максимального результата за короткий срок (актуально для «милленниалов», поколения нового тысячелетия). Грамотное распределение тренировок в течение недели даст членам возможность сфокусироваться на их целях. Увидев результат, они останутся с вами надолго.
Профессиональные инструкторы GRIT помогут членам достичь небывалых успехов.
Вдохновленная смешанными боевыми искусствами тренировка, которая укрепляет сердце и приводит в форму всё тело. Ваш инструктор BODYCOMBAT будет вас направлять и мотивировать в каждом раунде, бросая вызов идти дальше, выйти из зоны комфорта. Эта именно та тренировка, которая рушит стереотипы «Девочкам танцы, а мальчикам железо».
Что вам даст BODYCOMBA? Каждая тренировка BODYCOMBAT состоит из ударов ногами и руками, выпадов и прочего. Заимствуя из самых разных единоборств, включая бокс, каратэ, муай-тай, джиу-джитсу и капоэйры, она поможет вам вылепить сильные и стройные руки, спину, плечи и ноги, укрепить корпус, сжечь калории, развить координацию, ловкость и быстроту, овладеть физической и моральной мощью.
Всех взрослых ждут на «бой с фигурой» в большом зале групповых программ (3 этаж):
- 10:00 BODYCOMBAT
- 11:00 GRIT STRENGTH
- 12:00 GRIT CARDIO
- 13:00 GRIT PLYO
- 14:00 BODYCOMBAT
- 15:00 GRIT STRETCH
- 16:00 GRIT CARDIO
- 17:00 GRIT PLYO
Серия BORN TO MOVE™ разработана для молодежи от ясельного до подросткового возраста. Разные занятия для пяти возрастных групп, каждое с музыкой и движениями под стать возрасту и этапу. Это значит, что ваш ребенок может из года в год набирать навыки, приобретать уверенность и веселиться со своими сверстниками. Это помогает привить положительное отношение к физической активности на всю жизнь.
BORN TO MOVE™ дарит молодежи опыт Les Mills в движениях, музыке и мотивации- разжигая в них любовь к фитнесу через веселье и радость.
Программы Borne to move в малом зале групповых программ (2 этаж):
- 11:00 возраст 4-5
- 12:00 возраст 6-7
- 13:00 возраст 8-12
- 14:00 возраст 13-16
Начните по-умному с Дня открытых дверей в фитнес-клубе No1 Зеленограда. Узнайте, как правильно и с чего начинать, приходите, вам все расскажут и покажут! Всем, кто еще не успел вступить в клуб Green City необходимо зарегистрироваться для свободного входа по телефону 8(495)181-5-181.
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В январе и всегда!
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Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.