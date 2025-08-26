До нового учебного года осталось совсем немного времени. Впереди нас ждёт пора учёбы и дополнительных занятий.



? Специально для тех, кто ещё не определился с направлением, пройдет День профориентации.



30 августа — день, когда ваш ребёнок попробует себя в 3 перспективных профессиях будущего всего за 1 день!



Дети будут разделены по возрастным группам:

с 12:00 до 13:10 | 6-8 лет

с 13:00 до 15:10 | 9-12 лет

с 14:30 до 16:40 | 13-15 лет



Более подробная программа занятий — в карусели