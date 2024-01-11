Современные девушки выбирают строить жизнь из «любви». Любви к себе, своему телу и той красоте, которую нам подарила природа. Массаж лица — это метод сохранить свою естественную красоту без боли. Подарить телу истинное наслаждение и расслабление.

Салоны IDOL FACE Зеленоград приглашают вас на «День открытых дверей», где вы сами всё увидите своими глазами и почувствуете каждой клеточкой своего тела заботу от самой природы.