Современные девушки выбирают строить жизнь из «любви». Любви к себе, своему телу и той красоте, которую нам подарила природа. Массаж лица — это метод сохранить свою естественную красоту без боли. Подарить телу истинное наслаждение и расслабление.
Салоны IDOL FACE Зеленоград приглашают вас на «День открытых дверей», где вы сами всё увидите своими глазами и почувствуете каждой клеточкой своего тела заботу от самой природы.
Приходите в салон IDOL FACE на «День открытых дверей» 12-14 января.
Как в IDOL FACE делают массаж, можно посмотреть по ссылке.
Всё о фейслифтинге: здесь.
Звонить, вотсап: + 7-902-221-56-62
Адрес: Зеленоград, Георгиевский проспект, 33Ак3 (17-й микрорайон), как доехать.
Онлайн-запись: https://n893048.yclients.com
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