Хотите знать, в чем преимущества работы в IT?



Давно мечтаете учиться в современном учебном заведении, получить престижную профессию и работать в топовых IT-компаниях?



Начните с качественного и актуального профессионального образования в IT Колледже «Академия TOP».



В программе:

самые перспективные профессии будущего

5 технологий, которые никогда не оставят вас без работы

8 убедительных причин стать IT-шником

7 важных показателей хорошего учебного заведения

как совмещать учебу с работой

какие перспективы открываются перед студентом IT Колледжа «Академия TOP»

почему «Академия TOP» гарантирует трудоустройство каждого выпускника.

Презентация образовательных программ:

Разработка программного обеспечения

Компьютерная графика и дизайн

Вас ожидают:



выступления ведущих специалистов по направлениям обучения

демонстрация работ студентов Компьютерной Академии TOP

знакомство с колледжем и экскурсия по кампусу

профориентационное тестирование

индивидуальные консультации.

IT-колледж «Академии ТОП» это отличная возможность получить специализированное и актуальное образование, развить свои навыки и подготовить основу для успешной карьеры в сфере информационных технологий.



Регистрация:

на сайте академии

по телефону 8-495-135-05-80.

Дата: 25 ноября, 18:00

Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж.