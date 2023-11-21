Приглашаем вас на День открытых дверей в Московский Международный колледж Цифровых технологий «Академия TOP Зеленоград».
Хотите знать, в чем преимущества работы в IT?
Давно мечтаете учиться в современном учебном заведении, получить престижную профессию и работать в топовых IT-компаниях?
Начните с качественного и актуального профессионального образования в IT Колледже «Академия TOP».
В программе:
- самые перспективные профессии будущего
- 5 технологий, которые никогда не оставят вас без работы
- 8 убедительных причин стать IT-шником
- 7 важных показателей хорошего учебного заведения
- как совмещать учебу с работой
- какие перспективы открываются перед студентом IT Колледжа «Академия TOP»
- почему «Академия TOP» гарантирует трудоустройство каждого выпускника.
Презентация образовательных программ:
- Разработка программного обеспечения
- Компьютерная графика и дизайн
Вас ожидают:
- выступления ведущих специалистов по направлениям обучения
- демонстрация работ студентов Компьютерной Академии TOP
- знакомство с колледжем и экскурсия по кампусу
- профориентационное тестирование
- индивидуальные консультации.
IT-колледж «Академии ТОП» это отличная возможность получить специализированное и актуальное образование, развить свои навыки и подготовить основу для успешной карьеры в сфере информационных технологий.
Регистрация:
- на сайте академии
- по телефону 8-495-135-05-80.
Дата: 25 ноября, 18:00
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж.
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