День открытых дверей в колледже цифровых технологий «Академия ТОП» — 17 февраля 15.02.2024 Реклама АНО ПОО ММКЦТ «Академия Топ» ИНН:7730265193 erid:LatgBsC8t

Внимание, Зеленоград! 17 февраля в 16:00 пройдет День открытых дверей в Зеленоградском филиале Международного колледжа Цифровых технологий «Академии ТОП». Возраст участников: 14-18 лет.

В программе:

  • перспективные профессии будущего
  • 5 технологий, которые никогда не оставят вас без работы
  • 8 убедительных причин стать IT-шником
  • 7 важных показателей хорошего учебного заведения
  • как совмещать учебу с работой
  • какие перспективы открываются перед студентом IT Колледжа «Академия ТОП»
  • почему Колледж «Академия ТОП» гарантирует трудоустройство каждого выпускника.

Основная цель IT Колледжа «Академия TOП» — подготовить профессиональных IT-специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда.

«Академия ТОП» ждет вас!

Дата: 17 февраля в 16:00
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж

Телефон для справок: 8-495-135-05-80

Количество мест ограничено!
Зарегистрируйтесь по ссылке прямо сейчас.

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