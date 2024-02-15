Внимание, Зеленоград! 17 февраля в 16:00 пройдет День открытых дверей в Зеленоградском филиале Международного колледжа Цифровых технологий «Академии ТОП». Возраст участников: 14-18 лет.
В программе:
- перспективные профессии будущего
- 5 технологий, которые никогда не оставят вас без работы
- 8 убедительных причин стать IT-шником
- 7 важных показателей хорошего учебного заведения
- как совмещать учебу с работой
- какие перспективы открываются перед студентом IT Колледжа «Академия ТОП»
- почему Колледж «Академия ТОП» гарантирует трудоустройство каждого выпускника.
Основная цель IT Колледжа «Академия TOП» — подготовить профессиональных IT-специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда.
«Академия ТОП» ждет вас!
Дата: 17 февраля в 16:00
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж
Телефон для справок: 8-495-135-05-80
Количество мест ограничено!
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