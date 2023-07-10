12 июля в 18:00 пройдет День открытых дверей Международного колледжа Цифровых технологий «Академия TOP». Возраст участников: 14-18 лет
Вас ожидают:
- Выступления ведущих специалистов по направлениям обучения
- Демонстрация работ студентов Компьютерной Академии TOP
- Знакомство с колледжем и экскурсия по кампусу
- Профориентационное тестирование
- Индивидуальные консультации
Основная цель IT Колледжа «Академия TOП» — подготовить профессиональных IT-специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда.
Ждём вас 12 июля в 18:00 по адресу: Зеленоград, корпус 1651, офис 305
телефон 8-495-135-05-80
Количество мест ограничено!
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