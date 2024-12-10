За один день комплексное обследование со скидкой 20% на все услуги*, вы получите:
- первичную консультацию врача гинеколога/эндокринолога, кандидата медицинских наук — Абаевой Инны Сергеевны + УЗИ органов малого таза
- сдадите анализы, мазки на микрофлору и онкоцитологию
- получите первичную консультацию онколога/маммолога + УЗИ молочных желез у Гордеева Евгения Викторовича, заведующего отделения маммологии
- при желании первичную консультацию дерматовенеролога/косметолога, кандидата медицинских наук Палькиной Ирины Николаевны.
Успейте записаться количество мест ограничено!
Консультация и запись на прием: 8-916-009-62-22, 8-919-100-40-29, 8-924-206-16-50
Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515
Абаева Инна Сергеевна
Гордеев Евгений Викторович
Палькина Ирина Николаевна
*Внимание! Возможны противопоказания, требуется консультация со специалистом
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