Уже в эту субботу, 10 сентября, в честь Дня города Москвы вы сможете заплести косы с канекалоном, «нарастить» разноцветные пучковые реснички и накрасить ногти в самые сочные красивые оттенки этой осени!
Праздничная программа «Никор» на площадке в Парке Победы предусматривает лотерею с розыгрышем призов, в том числе — стрижки, маникюра, пляжной сумки и уходовых средств известных мировых брендов.
Правила акции
- Номерки участников вы сможете получить на локации салона.
- Розыгрыш будет проводиться в соцсетях салона красоты «Никор»: vk.com/nikorsalon и Instagram.
- Сохраняйте номерки до получения приза.
- Необходимо быть подписанными на аккаунты салона красоты «Никор».
- Вручение призов будет осуществляться по адресу: г. Зеленоград, Панфиловский пр-т, корп. 1204.
Но и это, конечно, далеко не все, что будет на празднике!
«Никор» ждёт вас в Парке Победы с 12:00 до 17:00.
Вы узнаете «Никор» из тысячи. Но если вдруг потеряетесь, ориентируйтесь по карте.
Телефоны:
8-499-731-59-68
8-499-731-16-85
Телеграм-боты:
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