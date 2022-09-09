Правила акции

Номерки участников вы сможете получить на локации салона.

Розыгрыш будет проводиться в соцсетях салона красоты «Никор»: vk.com/nikorsalon и Instagram.

Сохраняйте номерки до получения приза.

Необходимо быть подписанными на аккаунты салона красоты «Никор».

Вручение призов будет осуществляться по адресу: г. Зеленоград, Панфиловский пр-т, корп. 1204.

Но и это, конечно, далеко не все, что будет на празднике!

«Никор» ждёт вас в Парке Победы с 12:00 до 17:00.

Вы узнаете «Никор» из тысячи. Но если вдруг потеряетесь, ориентируйтесь по карте.