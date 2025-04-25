30 апреля двери джаз-клуба «ДК41» будут открыты до поздней ночи. Любители джаза и музыканты соберутся в этот вечер, чтобы отметить международный день джаза. Это событие ежегодно празднуется под эгидой ЮНЕСКО по всему миру начиная с 2012 года; в Зеленограде этот день будет отмечаться впервые в джаз-клубе «ДК41».
С открытием джаз-клуба «ДК41» у любителей джаза в Зеленограде появилась возможность каждый день с четверга по воскресенье слушать живой джаз в исполнении лучших музыкантов Москвы и России.
За 4 месяца было проведено более 60 джазовых концертов. В «ДК41» выступают звезды российского джаза, среди которых Яков Окунь, Сергей Головня, Владимир Нестеренко, Дмитрий Сабуров, Карен Гаспарян и другие.
Клуб также дает возможность самым ярким представителям молодого поколения джазменов — студентам музыкальных учебных заведений, лауреатам конкурсов выступать со своими авторскими программами. В «ДК41» можно услышать джазовые песни в исполнении великолепных вокалисток, среди которых — Анастасия Родная, Александра Соловьева, Анастасия Стрекачева. Музыканты отмечают теплоту и внимание, с которыми их принимает зеленоградская аудитория, а также особую атмосферу клуба.
Джаз — это музыка, которая способствует миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми. Любить джаз — значит жить в особом стиле. Импровизационность и спонтанность джазовой жизни органически сочетается с четким движением к намеченной цели, что соответствует строгой форме джазовой пьесы, в которую вплетаются виртуозные импровизации лучших джазменов.
В программе вечера выступление нескольких музыкальных коллективов и джем-сейшн с участием специально приглашенных джазменов. Мероприятие пройдет в особом формате. Организаторы ждут гостей в прекрасных нарядах: приветствуются коктейльные платья, костюмы. Будет проведен конкурс на самый элегантный образ, викторина на знание истории джаза и его главных мастеров, розыгрыш призов и подарки от клуба.
Джаз-клуб приглашает всех друзей, а также тех, кто хочет приобщиться к удивительному миру джаза!
За афишей можно следить в социальных сетях джаз-клуба: Вконтакте, Телеграм
Адрес: Савелкинский проезд, 10
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Забронировать столик:
- 8-965-359-01-33
- или в телеграм @dk41_contact