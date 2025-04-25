30 апреля двери джаз-клуба «ДК41» будут открыты до поздней ночи. Любители джаза и музыканты соберутся в этот вечер, чтобы отметить международный день джаза. Это событие ежегодно празднуется под эгидой ЮНЕСКО по всему миру начиная с 2012 года; в Зеленограде этот день будет отмечаться впервые в джаз-клубе «ДК41».

С открытием джаз-клуба «ДК41» у любителей джаза в Зеленограде появилась возможность каждый день с четверга по воскресенье слушать живой джаз в исполнении лучших музыкантов Москвы и России.