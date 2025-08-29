Сегодня все дети ходят в сад и школу, живут обычной жизнью, учатся по стандартной программе. Но простое следование шаблонам не формирует в ребенке сильную личность. Дети вырастают в послушных исполнителей, готовых к роли «офисного планктона», но не в лидеров и победителей.

А ведь все родители мечтают о будущем для своих детей — успешном, ярком, полном достижений. Но для этого нужны другие инструменты воспитания.

В спортивной школе DeeСlub уверены: успех формируется не за партой и не в учебниках. Успех рождается на тренировках, в победах и поражениях, на соревнованиях, где ребенок учится преодолевать себя.