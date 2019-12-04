Уже совсем скоро наступит Новый год, один из любимейших праздников детей и взрослых! Для большинства предновогодняя пора — очень веселое, интересное время, наполненное предпраздничными хлопотами, а главное, ожиданием чуда.

Пригласите домой обаятельного Деда Мороза и волшебную Снегурочку! Успейте забронировать удобную дату и время, чтобы одна из таких ярких парочек приехали с поздравлениями к вам домой или в садик/школу! Детям точно понравится!