Уже совсем скоро наступит Новый год, один из любимейших праздников детей и взрослых! Для большинства предновогодняя пора — очень веселое, интересное время, наполненное предпраздничными хлопотами, а главное, ожиданием чуда.
Пригласите домой обаятельного Деда Мороза и волшебную Снегурочку! Успейте забронировать удобную дату и время, чтобы одна из таких ярких парочек приехали с поздравлениями к вам домой или в садик/школу! Детям точно понравится!
Агентство праздников «Артхолл» — это творческое объединение сильнейших специалистов и артистов праздничной отрасли Зеленограда. Мы организовываем мероприятия для детей и взрослых на выезд и «под ключ». Новогодние программы, шоу и квесты домой, в школу и «под ключ»
Любим и умеем веселить!
Звоните по телефону: +7(495) 150-16-25!
Дружите с нами в социальных сетях:
https://www.instagram.com/arthallzel/
https://vk.com/arthallzel
https://facebook.com/arthallzel