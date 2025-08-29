Спортивно-танцевальный клуб DDC (ДиДиСи) приглашает тебя стать частью команды!
Студии:
- Зеленоград, корп. 1514
- Зеленоград, корп. 1651
- Голубое, Тверецкий проезд, 20А, к1
В новом сезоне для детей открыты направления по:
- бэби-дэнс (3-4 года)
- спортивно-бальные танцы (5+)
- современный стиль (5+)
- HIP-HOP (5+)
- брейк-данс (5+)
- растяжка
- К-ПОП (от 7+)
Для взрослых:
- контемпорари
- современный стиль
- стип-пластика
- Lady`s dance
- Zumba
- латина
Количество мест в группах ограниченно — успейте оставить заявку.
Запишись:
— 8-909-658-69-67
— DDC-DANCE.RU
