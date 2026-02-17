Вы когда-нибудь видели, как гости выходят из салона с ощущением, что открыли в себе кого-то нового? Не просто с другой причёской, а с более уверенным, сияющим «Я».
Если такое чувство знакомо не всем — значит, они ещё не были в салоне красоты «ДАРиЯ», лауреата Народной премии Зеленоград.ру 2025.
Здесь в дело вступает магия профессионалов.
- Ярцева-Халаберда Татьяна, Тризна Александра, Бабенко Татьяна — виртуозы сложного окрашивания и стрижек, которые идеально ложатся в образ и не требуют часов укладки. Мастера, которые видят форму и объём на три шага вперёд.
- Юлия Глухова — мастер маникюра, педикюра и подологии, обладающая высоким профессионализмом, многолетним опытом и творческим подходом к работе.
Салон предлагает сиять ярко и в солярии — восхитительный загар ждёт гостей!
Здесь можно найти всё для гармоничного образа:
авторские стрижки, деликатное и сложное окрашивание, бережное наращивание волос, уходовые процедуры, архитектура бровей, маникюр, педикюр, подология, принтер для дизайна ногтей, солярий и многое другое.
И главное — «ДАРиЯ» доказывает, что качество, внимание и уютная атмосфера не должны быть дорогими. Лайтовые цены при премиальном уровне сервиса позволяют заботиться о себе регулярно, а не делать это раз в год как роскошь.
Салон красоты «ДАРиЯ»
Зеленоград, корпус 1202
Телефон: 8-926-191-43-62
Часы работы: 10:00-21:00
Запись онлайн или по телефону — с бонусом на первую процедуру!
«ДАРиЯ» — отражение, в которое хочется влюбиться.