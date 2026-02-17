«ДАРиЯ»: профессиональные услуги красоты в Зеленограде 17.02.2026 Реклама Халаберда Т. ИНН:773582485505 erid:2VtzqvmW4mJ

Вы когда-нибудь видели, как гости выходят из салона с ощущением, что открыли в себе кого-то нового? Не просто с другой причёской, а с более уверенным, сияющим «Я».

Если такое чувство знакомо не всем — значит, они ещё не были в салоне красоты «ДАРиЯ», лауреата Народной премии Зеленоград.ру 2025.

Здесь в дело вступает магия профессионалов.

Познакомьтесь с теми, кто создаёт новое «Я» гостей салона:

  • Ярцева-Халаберда Татьяна, Тризна Александра, Бабенко Татьяна — виртуозы сложного окрашивания и стрижек, которые идеально ложатся в образ и не требуют часов укладки. Мастера, которые видят форму и объём на три шага вперёд.
  • Юлия Глухова — мастер маникюра, педикюра и подологии, обладающая высоким профессионализмом, многолетним опытом и творческим подходом к работе.

Салон предлагает сиять ярко и в солярии — восхитительный загар ждёт гостей!

Здесь можно найти всё для гармоничного образа:

авторские стрижки, деликатное и сложное окрашивание, бережное наращивание волос, уходовые процедуры, архитектура бровей, маникюр, педикюр, подология, принтер для дизайна ногтей, солярий и многое другое.

И главное — «ДАРиЯ» доказывает, что качество, внимание и уютная атмосфера не должны быть дорогими. Лайтовые цены при премиальном уровне сервиса позволяют заботиться о себе регулярно, а не делать это раз в год как роскошь.


Салон красоты «ДАРиЯ»

Зеленоград, корпус 1202

Телефон: 8-926-191-43-62

Часы работы: 10:00-21:00


t.me/dariya_salon

vk.ru/id1045798791


Запись онлайн или по телефону — с бонусом на первую процедуру!

«ДАРиЯ» — отражение, в которое хочется влюбиться.

Реклама
Реклама
Под парусом и кайтом зимой: где научиться и покататься рядом с Зеленоградом Новости
Козырьки подъездов пробили сотрудники «Жилищника», сбросив на них снег Новости
ArenaPlay Технополис приглашает в спортивные секции, фитнес-клуб и предлагает аренду спортивных площадок Реклама
Пожарные машины приехали к фитнес-клубу DDX на площади Юности Новости
Барельефы Эрнста Неизвестного, скульптуры-абстракции, «парящие» ступени и легенда «башенных часов»: Музей истории МИЭТа приглашает на экскурсию по архитектурному комплексу — идет регистрация на 28 февраля, количество мест Новости
Первые контейнеры благотворительного фонда «Благодарный шкаф» появились в Зеленограде: здесь можно не только сдать вещи, но и попросить о помощи Новости
Летняя IT-школа ЦКО МИЭТ-2026 открывает раннее бронирование путевок Реклама
К восьмому марта в Зеленоград привезут два показа, популярных у женщин: комедийный спектакль и шоу под дождем — билетов достаточно, но центральные места воодушевленно разбирают Новости
Испытания высокоскоростного поезда начнутся в Зеленограде в 2027 году Новости
Аниме-фигурки и зарубежные сладости в магазине YumYum Реклама
После публикации «Зеленоград.ру» начали заделывать ямы на Крюковской эстакаде. В них несколько машин пробили колёса Новости
Фольклорный праздник «Масленичный переполох» — скоморохи и балалайки, русские народные песни и хороводы, шуточные игры и пряники ждут детей в КЦ «Зеленоград» 21 февраля Новости
Музыкальные вечера в ресторане «Рапсодия» Новости
Кофейня «Не спать» открылась в «Зеленопарке» Новости
«Сначала думать, а потом делать»: родители школы 719 возмущаются сроками и организацией ремонта. Будет ли школа набирать первые классы в этом году — непонятно Новости
Приведение информационных конструкций в соответствие с новыми нормами законодательства: услуги по изготовлению и замене Реклама
На лыжной трассе в Крюково в субботу было многолюдно: там прошла семейная эстафета «Моя семья — моя команда! Биатлон» Новости
Водители продолжают пробивать колёса на Крюковской эстакаде Новости
Готовим вкусный стол к 23 февраля с пекарней «Дон Батон» Реклама
Почему в февральской платежке появился перерасчет за отопление Ответы
Водитель пробил колесо на «дыре» на Крюковской эстакаде Новости
Как вам идея: дополнительный автобусный маршрут в новом городе? Новости
Семейный фестиваль «Снежный холст» собрал более ста участников Новости
О сильной гололедице предупредили в МЧС — оттепель закончилась Новости
Два беспилотника, летевших на Москву, сбили в воскресенье днем Новости
Упавшим с крыши льдом снесло часть фасада корпуса 435 — облицовка упала перед входом в подъезд Новости
Школьники используют мессенджер Max для буллинга — пример из Зеленограда Новости
На большом экране в Зеленограде покажут балет «Быстрые свидания» — красивую историю о любви, поставленную по итогам большого конкурса Новости
Бывшего инспектора зеленоградской ДПС оштрафовали за «пробив» данных в базе ГИБДД Новости
Островок электроники «Сделано в Беларуси» откроют в ТЦ «Мега Химки» Новости
Ещё один выезд из дворов, где скоро, вероятно, запретят парковку Новости
Упавший снег помял машины в Зеленограде и продолжает угрожать людям Новости
Дни открытых дверей в колледже и Вузе АБИТ-РосНОУ! — 25 февраля 2026 года, 17:00 Реклама
Показалось, что оскорбили: «непристойный жест» на светофоре закончился уголовным делом за хулиганство с оружием Новости
«Огурец в рубашке» и другие картины на выставке живописи «Дерево жизни» в КЦ «Зеленоград» Новости
Комедия «Сниму квартиру» по пьесе Ольги Степновой — скидка по промокоду и автограф-сессия Новости
Выдано разрешение на строительство «Технопарка 707» рядом с 23-м микрорайоном Новости
Пожар в здании НИИМЭ произошел в пятницу вечером Новости
Импульсный массаж — новый вид глубокого восстановления Реклама
Обрушился козырёк подъезда дома в 9-м микрорайоне Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру