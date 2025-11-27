Цветопанорама — уютная мастерская цветов и подарков 27.11.2025 Реклама ИП ЧИКОБАВА А.А. ИНН:644802234972 erid:2VtzqwZf9zZ

Студия создаёт стильные букеты, композиции и подарочные наборы, которые делают моменты по-настоящему особенными. Работа ведётся ежедневно, принимаются онлайн-заказы, а доставка осуществляется быстро и бережно.

В честь знакомства действует промокод БУКЕТ25, по которому начисляется приветственный бонус — 1000 рублей на клиентский счёт.

Адрес студии: г. Зеленоград, ул. Солнечная аллея, корпус 935, подъезд 2
Кликните, чтобы увидеть местоположение и ознакомиться с отзывами — Яндекс.Карты
Сайт
Телеграм-канал
Телефон (WhatsApp/Telegram): +7-985-855-56-67

Персональная выставка Елизаветы Андрияки открылась в зеленоградской художественной школе Афиша
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Проект благоустройства Чёрного озера повторно обсудят в управе — приглашают всех жителей Новости
Фонари устанавливают в лесу между 9-м микрорайоном и МИЭТом Новости
Сбалансированное питание под контролем нутрициолога — гораздо доступнее, чем кажется Реклама
Безопасность не для всех: почему МИЭТ и часть предприятий покинули здания, а остальной город даже не получил сигнал Новости
Концерт «Аккордеон. Джаз, мюзет, танго» — 28 ноября Афиша
В Зеленограде открылся современный нейро-логопедический центр — Открытие нового детского нейро-логопедического центра по адресу: корпус 402. Реклама
Помещение для консьержки разобрали в доме 4-го микрорайона Новости
Селезень с поврежденным крылом замерзает на маленьком пруду у корпуса 856 за лесом. Спасатели из Московского зоопарка пока не могут его поймать — возможно, получится у жителей Новости
Сеть лечебно-диагностических медицинских центров «338», «1506», «340» — Болят суставы? Запишитесь к ревматологу! Реклама
На трех дорогах в Зеленограде снижена максимальная скорость Новости
Рюмочная «Мур» открылась в 3-м микрорайоне Новости
МИЭТ и предприятия Южной промзоны эвакуировали Новости
Приём травматолога-ортопеда 1 категории с 19-летним опытом в Зеленограде в клинике лечения и реабилитации спины и суставов «Золотые руки» Реклама
Десять лет платной «новой Ленинградки»: как М-11 изменила движение между Зеленоградом и Москвой и когда тарифы могут снизиться Новости
Необычная станция метро с круглым павильоном: в Москве представили архитектурную концепцию «ЗИЛа» Новости
5 января в Зеленограде пройдет спектакль «Парфюмер» Реклама
Более 400 человек работают в зеленоградской народной дружине. Но нужно ещё больше Новости
Меньше парковок — больше газонов: результат благоустройства в 12-м микрорайоне Новости
Детский Баскетбольный клуб «Апельсин» ведет набор девочек и мальчиков 2017—2019 год рождения в группу спортивной подготовки! Реклама
Ровно пять лет назад открылась железнодорожная станция Ховрино Новости
После очередного всплеска жалоб на «вонь с помойки» горожане могут потребовать реакции Собянина Новости
Лимитированное предложение в салоне красоты «Никор» — действует до 14 декабря включительно Реклама
Шестое кесарево сечение сделали женщине зеленоградские врачи — операция прошла без осложнений Новости
Два беспилотника, летевших на Москву, было сбито в ночь на воскресенье Новости
В пяти зеленоградских «Пятёрочках» начали принимать лотки от яиц Новости
На военно-историческом мастер-классе дети стреляли из игрушечных пистолетов — мнения родителей разделились Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Замусоренный Нижнекаменский пруд убрали, но он всё еще остается бесхозным Новости
Фотозона в стиле советской коммуналки появилась в фудмоле «Станции» — возле SpeakUp Bar, который скоро превратится в бар СССР Новости
Высококачественная покраска автомобиля — в автотехцентре «Автория» Реклама
Новогодними рисунками оформили витрины ДК зеленоградские художники Новости
Ребенок пострадал из-за взрывного устройства — оно было замаскировано под деньги Новости
Топган меняет правила игры: барбершоп, где забота о гостях выходит на новый уровень Реклама
Фитнес-клуб DDX и академия тенниса откроются в строящемся спорткомплексе рядом с городским прудом Новости
