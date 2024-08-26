Cпектакль — детективная комедия — «Сниму квартиру». 29 августа в Культурном центре «Зеленоград». И розыгрыш билетов на следующий спекталь 26.08.2024 Реклама ООО «С-Импрезо» ИНН:773510801938 erid:2VSb5xfvE1e

Внимание, конкурс! 29 августа в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» пройдет спектакль — детективная комедия — «Сниму квартиру».

Для участия, необходимо купить билет на сайте kultov.ru, используя промокод STAR100 и стать участником розыгрыша.

Приз — два билета на спектакль «Женитьба» 25 октября в 19:00 в КЦ Зеленоград — получит победитель перед спектаклем «Сниму квартиру».
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