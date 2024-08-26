Внимание, конкурс! 29 августа в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» пройдет спектакль — детективная комедия — «Сниму квартиру».
Для участия, необходимо купить билет на сайте kultov.ru, используя промокод STAR100 и стать участником розыгрыша.
Приз — два билета на спектакль «Женитьба» 25 октября в 19:00 в КЦ Зеленоград — получит победитель перед спектаклем «Сниму квартиру».
В «Перекрестке» в 14-м микрорайоне починили все холодильники, которые сломались ещё в середине лета Новости
Cпектакль — детективная комедия — «Сниму квартиру». 29 августа в Культурном центре «Зеленоград». И розыгрыш билетов на следующий спекталь Реклама
Курсы английского языка «Пионер» — на разных уровнях подготовки для детей от 4 лет и взрослых Реклама
Бригада по замене лифтов бросила работу и сбежала. После этого стоимость контракта пересчитали в сторону увеличения Новости
Водителей из 3-го микрорайона попросили не пользоваться дорогой возле дома без крайней необходимости Новости
Салон красоты «Никор» приглашает на День итальянского бренда «Barex» — 27 августа в корпусе 1204 Реклама
Экологическая инспекция рекомендовала префектуре поставить шумозащитный экран вдоль Ленинградского шоссе. Но у добиться этого будет непросто Новости
Много пассажиров МЦД всё ещё неправильно закрывают поездки. С блокировкой карты после этого сталкивался каждый четвертый читатель «Зеленоград.ру» Новости
Скамейки врастают в землю из-за непрофессиональной установки, делая невыносимой жизнь пожилых людей Новости
Слухи о закрытии очередных школ на капитальный ремонт появились перед началом учебного года. Это может произойти даже во время учебы Новости
Собираясь в школу, не забудьте главное: -15% на курс IT + английский в подарок. Места со скидкой до 30 августа в «Академии ТОП» Реклама
Работа электричек улучшилась за год работы МЦД-3 — так считает большинство читателей «Зеленоград.ру» Новости