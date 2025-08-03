Центр компьютерного образования МИЭТ открыл запись на бесплатные пробные занятия. Формат занятий позволяет ребенку попробовать себя в разных направлениях: программирование, 3D моделирование, графика, видеомонтаж, создание сайтов, создание игр, нейросети, проектирование.
На пробном занятии ребёнок сразу садится за компьютер и сам создаёт первые строки кода, 3D-модель или визуальный проект — в зависимости от выбранного направления. Это не экскурсия, а полноценное включение в процесс: с задачами, вниманием преподавателя и ощущением, что получилось.
- Программирование: Minecraft, Scratch, Roblox, C++, Python, Java
- 3D-моделирование: Blender, Tinkercad, Autodesk 3Ds Max
- Курс юного инженера: САПР КОМПАС-3D;
- Создание сайтов, Unity, Photoshop, Premiere Pro,
- Нейросети
Обучение проходит в малых группах.
В конце учебного года каждый ученик получает диплом установленного образца, а также выпускную работу в виде готового проекта.
С этим проектом ученики старших классов могут участвовать в творческо-практической конференции «Творчество юных»
Победителям начисляются дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в МИЭТ.
Предусмотрены скидки, налоговый вычет, возможность оплаты в рассрочку и приём материнского капитала.
Контакты для записи:
Сайт: https://lyl.su/KAPX
Телефоны: +7-499-735-32-65, +7-916-062-04-09
Адрес: Зеленоград, ул. Юности, 11