На пробном занятии ребёнок сразу садится за компьютер и сам создаёт первые строки кода, 3D-модель или визуальный проект — в зависимости от выбранного направления. Это не экскурсия, а полноценное включение в процесс: с задачами, вниманием преподавателя и ощущением, что получилось.