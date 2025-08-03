ЦКО МИЭТ приглашает школьников на бесплатный урок по программированию 03.08.2025 Реклама ФГАОУВО МИЭТ ИНН:7735041133 erid:2Vtzquj3WUp

Центр компьютерного образования МИЭТ открыл запись на бесплатные пробные занятия. Формат занятий позволяет ребенку попробовать себя в разных направлениях: программирование, 3D моделирование, графика, видеомонтаж, создание сайтов, создание игр, нейросети, проектирование.

На пробном занятии ребёнок сразу садится за компьютер и сам создаёт первые строки кода, 3D-модель или визуальный проект — в зависимости от выбранного направления. Это не экскурсия, а полноценное включение в процесс: с задачами, вниманием преподавателя и ощущением, что получилось.

Годовые и интенсивные курсы включают:

  • Программирование: Minecraft, Scratch, Roblox, C++, Python, Java
  • 3D-моделирование: Blender, Tinkercad, Autodesk 3Ds Max

  • Курс юного инженера: САПР КОМПАС-3D;
  • Создание сайтов, Unity, Photoshop, Premiere Pro,
  • Нейросети

Обучение проходит в малых группах.

В конце учебного года каждый ученик получает диплом установленного образца, а также выпускную работу в виде готового проекта.

С этим проектом ученики старших классов могут участвовать в творческо-практической конференции «Творчество юных»

Победителям начисляются дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в МИЭТ.

Предусмотрены скидки, налоговый вычет, возможность оплаты в рассрочку и приём материнского капитала.

Контакты для записи:
Сайт: https://lyl.su/KAPX
Телефоны: +7-499-735-32-65, +7-916-062-04-09
Адрес: Зеленоград, ул. Юности, 11
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