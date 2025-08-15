Центр компьютерного образования МИЭТ открыл набор школьников 7-17 лет на бесплатный вводный урок. Участники могут выбрать интересующее направление — программирование, 3D-моделирование, 2D-графика, создание сайтов, видеомонтаж, нейросети и другие современные цифровые технологии.



На бесплатном уроке ребёнок не просто слушает — он делает. Например, пишет первый интерактивный код, создаёт 3D-модель персонажа или собирает мини-игру. Преподаватель сразу даёт обратную связь, объясняя сильные стороны и куда двигаться дальше. Это шанс попробовать реальные технологии в действии — и увидеть, что «разработка» и «дизайн» — это доступно уже в 10, 12 или 14 лет.



Направления

Программирование: Minecraft, Scratch, Roblox, C++, Python, Java

3D-моделирование: Blender, Tinkercad, Autodesk 3Ds Max

Курс юного инженера: САПР КОМПАС-3D

Создание сайтов, Unity, Photoshop, Premiere Pro

Нейросети

Учебные группы — до 14 человек. Предусмотрена рассрочка, налоговый вычет, оплата материнским капиталом, система скидок.



Записаться можно через сайт: mietcenter.ru



Телефоны: 8-499-735-32-65, 8-916-062-04-09

Адрес: Зеленоград, ул. Юности, 11