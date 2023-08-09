ЦКО МИЭТ открывает набор на учебный год 2023/2024. Все подробности здесь 09.08.2023 Реклама
Основные направления, на которые можно записаться сразу или посетив бесплатные открытые занятия*

  • программирование (7-10, 11-13 и 14+ лет)
  • 3D-моделирование (7-10, 11-13 и 14+ лет)
  • разработка компьютерных игр (7-10, 11-13 и 14+ лет)
  • системное администрирование (11+ лет)
  • графический дизайн (11-13 и 14+ лет)
  • создание сайтов (11+ лет)
  • видеомонтаж (11+ лет)
  • инженерно-конструкторское (САПР Компас 3-Д)

*для каждой возрастной категории предусмотрена своя группа по уровню подготовки и направлению обучения

Запись на занятия возможна на сайте mietcenter.ru
Или по телефонам:
+7-499-735-32-65
+7-916-062-04-09

Подробности об обучении

  • Занятия в малых группах (до 14 человек)
  • Возможность дополнительных самостоятельных бесплатных занятий в ЦКО МИЭТ в будние дни по предварительной записи
  • Соблюдение принципа 80% практики/20% теории
  • Дополнительные бесплатные консультации с преподавателями в рамках курирования и разработки проектов для участия в конкурсах
  • Во втором полугодии каждому учащемуся будет предоставлена возможность под курированием преподавателя зарегистрировать свой проект на конференции «Творчество Юных», призеры и победители получают до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в НИУ МИЭТ
  • По окончании курса выдаётся сертификат установленного образца от НИУ МИЭТ

Детали оплаты

  • 100% оплата (скидка 5%)
  • Можно оплатить курс в рассрочку
  • Оплата материнским капиталом
  • Действует система скидок для многодетных семей, а также специальных категорий населения. Скидки за второй курс и последующие
  • Возможность оформления налогового вычета за обучение

Чтобы определиться с направлением обучения, вы можете посетить бесплатные открытые занятия, на которые можно записаться на сайте mietcenter.ru
Или по телефонам:
+7-499-735-32-65
+7-916-062-04-09
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ЦКО МИЭТ открывает набор на учебный год 2023/2024. Все подробности здесь Реклама
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