Основные направления, на которые можно записаться сразу или посетив бесплатные открытые занятия*
- программирование (7-10, 11-13 и 14+ лет)
- 3D-моделирование (7-10, 11-13 и 14+ лет)
- разработка компьютерных игр (7-10, 11-13 и 14+ лет)
- системное администрирование (11+ лет)
- графический дизайн (11-13 и 14+ лет)
- создание сайтов (11+ лет)
- видеомонтаж (11+ лет)
- инженерно-конструкторское (САПР Компас 3-Д)
*для каждой возрастной категории предусмотрена своя группа по уровню подготовки и направлению обучения
Запись на занятия возможна на сайте mietcenter.ru
Или по телефонам:
+7-499-735-32-65
+7-916-062-04-09
Подробности об обучении
- Занятия в малых группах (до 14 человек)
- Возможность дополнительных самостоятельных бесплатных занятий в ЦКО МИЭТ в будние дни по предварительной записи
- Соблюдение принципа 80% практики/20% теории
- Дополнительные бесплатные консультации с преподавателями в рамках курирования и разработки проектов для участия в конкурсах
- Во втором полугодии каждому учащемуся будет предоставлена возможность под курированием преподавателя зарегистрировать свой проект на конференции «Творчество Юных», призеры и победители получают до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в НИУ МИЭТ
- По окончании курса выдаётся сертификат установленного образца от НИУ МИЭТ
Детали оплаты
- 100% оплата (скидка 5%)
- Можно оплатить курс в рассрочку
- Оплата материнским капиталом
- Действует система скидок для многодетных семей, а также специальных категорий населения. Скидки за второй курс и последующие
- Возможность оформления налогового вычета за обучение
Чтобы определиться с направлением обучения, вы можете посетить бесплатные открытые занятия, на которые можно записаться на сайте mietcenter.ru
Или по телефонам:
+7-499-735-32-65
+7-916-062-04-09
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