ЦКО МИЭТ приглашает детей и подростков от 7 до 17 лет посетить бесплатные открытые уроки и выбрать своё направление в сфере информационных технологий.
На занятии участники программируют, создают 3D-модели, собирают мини-игры или делают первые шаги в дизайне. Преподаватели помогают с выбором курса и дают обратную связь.
Это отличная возможность не просто посмотреть, но и попробовать поработать с инструментами настоящих разработчиков и дизайнеров.
Занятия проходит живо, с элементами командной работы и максимальным вовлечением.
Уже за час можно почувствовать: «Это моё!» И если раньше были сомнения — на занятии они испаряются.
Направления:
- Программирование: Minecraft, Scratch, Roblox, C++, Python, Java
- 3D-моделирование: Blender, Tinkercad, Autodesk 3Ds Max
- Курс юного инженера: САПР КОМПАС-3D
- Создание сайтов, Unity, Photoshop, Premiere Pro
- Нейросети
Каждый курс завершает итоговый проект. Лучшие ученики участвуют в конференции «Творчество юных» и дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в МИЭТ. Программа подойдёт для школьников с разным уровнем подготовки.
Обучение проходит в малых группах. Есть рассрочка, скидки, налоговый вычет и возможность оплаты материнским капиталом.
Сайт
Телефоны: +7-499-735-32-65, +7-916-062-04-09
