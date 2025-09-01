ЦКО МИЭТ приглашает детей и подростков от 7 до 17 лет посетить бесплатные открытые уроки и выбрать своё направление в сфере информационных технологий.



На занятии участники программируют, создают 3D-модели, собирают мини-игры или делают первые шаги в дизайне. Преподаватели помогают с выбором курса и дают обратную связь.



Это отличная возможность не просто посмотреть, но и попробовать поработать с инструментами настоящих разработчиков и дизайнеров.



Занятия проходит живо, с элементами командной работы и максимальным вовлечением.



Уже за час можно почувствовать: «Это моё!» И если раньше были сомнения — на занятии они испаряются.





Направления:



Программирование: Minecraft, Scratch, Roblox, C++, Python, Java

3D-моделирование: Blender, Tinkercad, Autodesk 3Ds Max

Курс юного инженера: САПР КОМПАС-3D

Создание сайтов, Unity, Photoshop, Premiere Pro

Нейросети



Каждый курс завершает итоговый проект. Лучшие ученики участвуют в конференции «Творчество юных» и дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в МИЭТ. Программа подойдёт для школьников с разным уровнем подготовки.



Обучение проходит в малых группах. Есть рассрочка, скидки, налоговый вычет и возможность оплаты материнским капиталом.



Сайт



Телефоны: +7-499-735-32-65, +7-916-062-04-09