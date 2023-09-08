Как-то раз в центре приключилась такая история…
Родители Вики с малых лет понимали, что их дочь ребенок любознательный, творческий, но со способностями к техническим наукам. Уже с малых лет она складывала числа в уме без ошибок.
Как-то раз, играя в Minecraft, Вика спросила родителей: «А как мне сделать такую же игру?»
Взрослые сразу поняли в какое русло направить любознательность дочери и записали её на курс: «Разработка игр Unity 3D» в ЦКО МИЭТ.
А была ещё одна история…
Андрею 10 лет. В свободное время он изучает основы программирования, как делаются компьютерные игры и как устроен компьютер. Родители, видя увлечения ребенка, решили сделать сюрприз сыну.
На календаре 2 сентября. Мальчик возвращается из школы, и мама говорит: «Завтра пробное занятие в ЦКО МИЭТ по курсу: „Разработка игр“ В 12:00».
Андрей поворчал. Начал отнекиваться. Говорил, что справится самостоятельно, что не нужны ему никакие занятия. На самом деле, мальчик не любил общаться со сверстниками, и был достаточно закрытым ребенком. Он боялся новых людей, новые знакомства, что его не примут или будут смеяться над ним.
Прошел месяц. Андрей и Вика уже в пятый встретились на занятиях. Они сидели рядом, но за это время так ни разу не пообщались.
«Распределитесь на пары, будем делать совместную игру», — сказал преподаватель.
Ребята посмотрели друг на друга, кивнули и приступили к работе. В процессе они обменивались идеями по созданию игровых уровней и программированию, шутили и даже один раз засмеялись.
После занятий они вместе ждали родителей. Детская речь и смех не умолкали ни на секунду. Когда пришли взрослые, ребята обменялись контактами и попрощались. Со стороны было ясно, началась дружба!
- Занятия в небольших группах (до 14 человек) обеспечат индивидуальный подход и комфортное обучение.
- Практика в приоритете! 80% времени уделяется практическим занятиям, что гарантирует глубокое понимание и навыки.
- По окончании курса выдается сертификат установленного образца от НИУ МИЭТ.
- Опытные преподаватели — профессионалы своего дела, готовые помочь каждому ребенку реализовать свой потенциал.
- В ЦКО МИЭТ гордятся каждым достижением учеников и стараются не только обучить ребят, но и помочь стать уверенными и креативными.
Если вам неудобно добираться до ЦКО МИЭТ, то заниматься со своей группой можно и онлайн. Занятия онлайн в режиме реального времени сэкономят время на дорогу, но будут столь же эффективны, как очные занятия.
Детали оплаты
- 100% оплата (скидка 5%)
- Можно оплатить курс в рассрочку
- Оплата материнским капиталом
- Система скидок для многодетных семей, а также специальных категорий населения.
- Скидки за второй курс и последующие.
- Возможность оформления налогового вычета за обучение.
Учиться надо у тех, кто своим примером показывает конкретные результаты, а не просто на словах говорит о своих достижениях.
Этого правила ЦКО МИЭТ придерживается на протяжении всей работы.
Программирование:
- 7-10 лет — в Minecraft
- 11-13 лет — в Scratch
- 14+ лет — на C++ или Python
3D-моделирование:
- 7-10 лет — в Tinkercad
- 11-13 и 14+ лет — в Autodesk 3Ds Max и Blender
Разработка компьютерных игр:
- 7-10, 11-13 и 14+ лет — в Unity3D
Системное администрирование:
- 11+ лет
Графический дизайн:
- 11-13 и 14+ лет — в Adobe Photoshop
Создание сайтов:
- 11+ лет — на HTML5, CSS3, JS
Видеомонтаж:
- 11+ лет — в Adobe Premiere Pro, Sony Vegas
Инженерно-конструкторское:
- САПР Компас 3-Д.
Запись на занятия:
- на сайте mietcenter.ru
- Вконтакте
- по телефонам 8-499-735-32-65, 8-916-062-04-09.