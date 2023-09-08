А была ещё одна история…

Андрею 10 лет. В свободное время он изучает основы программирования, как делаются компьютерные игры и как устроен компьютер. Родители, видя увлечения ребенка, решили сделать сюрприз сыну.

На календаре 2 сентября. Мальчик возвращается из школы, и мама говорит: «Завтра пробное занятие в ЦКО МИЭТ по курсу: „Разработка игр“ В 12:00».

Андрей поворчал. Начал отнекиваться. Говорил, что справится самостоятельно, что не нужны ему никакие занятия. На самом деле, мальчик не любил общаться со сверстниками, и был достаточно закрытым ребенком. Он боялся новых людей, новые знакомства, что его не примут или будут смеяться над ним.

Прошел месяц. Андрей и Вика уже в пятый встретились на занятиях. Они сидели рядом, но за это время так ни разу не пообщались.

«Распределитесь на пары, будем делать совместную игру», — сказал преподаватель.

Ребята посмотрели друг на друга, кивнули и приступили к работе. В процессе они обменивались идеями по созданию игровых уровней и программированию, шутили и даже один раз засмеялись.

После занятий они вместе ждали родителей. Детская речь и смех не умолкали ни на секунду. Когда пришли взрослые, ребята обменялись контактами и попрощались. Со стороны было ясно, началась дружба!