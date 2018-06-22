МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Цирк RUSSO начинает гастроли возле Зеленопарка с 23 июня 22.06.2018 Цирк RUSSO Реклама

Цирк представляет грандиозную, потрясающую международную программу «Мы снова вместе!»

Этот яркий праздник подарит всем и каждому восторг и восхищение, замечательное настроение и много радостного смеха! Искрометный каскад трюков воздушного гимнаста на ремнях, сила и мужество силовых акробатов, фантастическая виртуозность стэп- и оригинального жонглеров, неуловимые преображения иллюзии-трансформации создадут у присутствующих ощущение сбывшейся мечты!

Circus RUSSO. Сезон 2018
Цирк Руссо/youtube.com

Зрители программы испытают всплеск адреналина и почувствуют захватывающее чувство куража вместе с неудержимыми Джигитами «Сармат».

Добавят радости и позитива четвероногие артисты программы — лошади и белоснежные эскимоские лайки-самоеды. Любимцы публики — клоуны Фома и Ерема — помогут зрителям подняться над будничной суетой.

Это настоящий цирк!

Не пропустите это удивительно динамичное захватывающее зрелище!

Цирк-шапито «CIRCUS RUSSO» — это совершенно НОВЫИ ЦИРК, изготовлен только в этом году признанными во всем мире корифеями этого дела — знаменитыми итальянскими фирмами Федерико Каноббио и Карло Анчески.

Он соответствует всем международным нормативам эксплуатации и техническим требованиям безопасности.

График ближайших представлений в «Цирке РУССО»

23 июня - в 17:00 (суббота)

24 июня - в 15:00 (воскресенье)

30 июня - в 18:00 (суббота)

01 июля - в 16:00 (воскресенье)

06 июля - в 18:30 (пятница)

07 июля - в 18:00 (суббота)

08 июля - в 16:00 (воскресенье)

В программе принимают участие заслуженные артисты России и Осетии, лауреаты и призеры самых престижных международных цирковых конкурсов!

Спешите видеть настоящий цирк!

Цирковой шатер разместился на автомобильной парковке (сектор С) ТРЦ «Зеленопарк» на 37-м километре Ленинградского шоссе. Билеты на цирковые представления уже в продаже: от 400 до 1500 рублей.

Только на премьерные дни, а именно, на 23 июня (суббота) в 17:00 и 24 июня (воскресенье) в 15:00 часов — при покупке одного билета второй в подарок (в акции принимают участие билеты от 800 рублей)! Или покупая билет онлайн на сайте цирка russocircuss.ru на премьерные представления, можно также получить скидку 25%. Детям до трех лет бесплатно. Не пропустите такую возможность.

График работы касс: ежедневно с 9:00 до 21:00 (перерыв с 14:00 до 15:00).

Справки по телефону 8(961) 620-21-28, 8(910)166-37-47.

Группа ВК: https://vk.com/russocircus

Реклама
Высшее образование рядом с домом Объявления
Аренда автобуса: возим кого угодно и куда угодно. Разрешен въезд в Москву во время чемпионата мира по футболу Объявления
Успейте приобрести путевку со скидкой в Зеленоградский лагерь ДЦО «Жемчужный берег» на Чёрном море Объявления
МИЭТ предлагает оценить ваши шансы на поступление в университет Объявления
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В июне и всегда

Интересные коллекции
Приятные цены.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
В июне и всегда

Интересные коллекции
Приятные цены.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама