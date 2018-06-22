Цирк представляет грандиозную, потрясающую международную программу «Мы снова вместе!»
Этот яркий праздник подарит всем и каждому восторг и восхищение, замечательное настроение и много радостного смеха! Искрометный каскад трюков воздушного гимнаста на ремнях, сила и мужество силовых акробатов, фантастическая виртуозность стэп- и оригинального жонглеров, неуловимые преображения иллюзии-трансформации создадут у присутствующих ощущение сбывшейся мечты!
Зрители программы испытают всплеск адреналина и почувствуют захватывающее чувство куража вместе с неудержимыми Джигитами «Сармат».
Добавят радости и позитива четвероногие артисты программы — лошади и белоснежные эскимоские лайки-самоеды. Любимцы публики — клоуны Фома и Ерема — помогут зрителям подняться над будничной суетой.
Это настоящий цирк!
Не пропустите это удивительно динамичное захватывающее зрелище!
Цирк-шапито «CIRCUS RUSSO» — это совершенно НОВЫИ ЦИРК, изготовлен только в этом году признанными во всем мире корифеями этого дела — знаменитыми итальянскими фирмами Федерико Каноббио и Карло Анчески.
Он соответствует всем международным нормативам эксплуатации и техническим требованиям безопасности.
23 июня - в 17:00 (суббота)
24 июня - в 15:00 (воскресенье)
30 июня - в 18:00 (суббота)
01 июля - в 16:00 (воскресенье)
06 июля - в 18:30 (пятница)
07 июля - в 18:00 (суббота)
08 июля - в 16:00 (воскресенье)
В программе принимают участие заслуженные артисты России и Осетии, лауреаты и призеры самых престижных международных цирковых конкурсов!
Спешите видеть настоящий цирк!
Цирковой шатер разместился на автомобильной парковке (сектор С) ТРЦ «Зеленопарк» на 37-м километре Ленинградского шоссе. Билеты на цирковые представления уже в продаже: от 400 до 1500 рублей.
Только на премьерные дни, а именно, на 23 июня (суббота) в 17:00 и 24 июня (воскресенье) в 15:00 часов — при покупке одного билета второй в подарок (в акции принимают участие билеты от 800 рублей)! Или покупая билет онлайн на сайте цирка russocircuss.ru на премьерные представления, можно также получить скидку 25%. Детям до трех лет бесплатно. Не пропустите такую возможность.
График работы касс: ежедневно с 9:00 до 21:00 (перерыв с 14:00 до 15:00).
Справки по телефону 8(961) 620-21-28, 8(910)166-37-47.
Группа ВК: https://vk.com/russocircus
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