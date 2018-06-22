Цирк-шапито «CIRCUS RUSSO» — это совершенно НОВЫИ ЦИРК, изготовлен только в этом году признанными во всем мире корифеями этого дела — знаменитыми итальянскими фирмами Федерико Каноббио и Карло Анчески.

Он соответствует всем международным нормативам эксплуатации и техническим требованиям безопасности.