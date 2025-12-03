Российские компании всё чаще видят в телеком-операторах стратегических партнёров цифровой трансформации. Совместное исследование МегаФона и Ассоциации менеджеров показывает, что 46% руководителей ожидают от операторов связи участия в развитии цифровых процессов и архитектуры бизнеса, а 52% рассчитывают на глубокое понимание отрасли и способность предлагать комплексные решения.

Согласно результатам исследования, бизнес становится более открытым к современным цифровым продуктам, которые операторы могут предоставлять наравне с ИТ-компаниями. Интерес российских руководителей направлен в сторону облачных технологий, инструментов автоматизации, аналитики больших данных, digital-маркетинга, кибербезопасности и решений на базе искусственного интеллекта. Именно в этих направлениях телекомы уже рассматриваются как надёжные технологические партнёры: 55% организаций готовы привлекать их для внедрения облачных сервисов, 54% — для задач анализа данных, 53% — для цифрового маркетинга, 49% — для ИИ-продуктов. Приоритетными направлениями для внедрения цифровых решений в течение ближайшего полугодия будут кибербезопасность и аналитика больших данных.

Исследование также подчёркивает, что МегаФон остаётся одним из самых заметных игроков на быстрорастущих рынках цифровых решений. Компанию воспринимают как эксперта в digital-рекламе, кибербезопасности, облачных сервисах и продуктах, созданных на основе ИИ. О знании компетенций оператора в digital-маркетинге заявили 67% участников исследования, в сфере кибербезопасности — 54%, в ИИ-разработках — 47%, а о лидерстве в облачных технологиях — 44%.

По словам директора по развитию облачных сервисов и услуг информационной безопасности МегаФона Александр Сорокоумов, для бизнеса важны не технологии сами по себе, а их синергия. «Мы проектируем решения, в которых интегрированы лучшие разработки и отечественные решения — от ИИ и облачных платформ до инструментов кибербезопасности. Это не набор услуг, а сквозные цифровые процессы, закрывающие реальные потребности клиентов», — подчеркнул он.

Ключевыми характеристиками востребованного поставщика цифровых услуг, по мнению респондентов, являются глубокая экспертиза в отрасли, готовность работать в формате стратегического партнёрства, широкий технологический портфель, способность внедрять инновации и импортозамещенные продукты. Каждый пятый руководитель также отметил важность наличия у поставщика собственной технологической экосистемы.